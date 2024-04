En un mundo donde nuestros gestos pueden hablar más que nuestras palabras, la forma en que abrazamos no es una excepción. No solo es una forma de expresar de afecto, sino que también puede revelar mucho sobre nuestra forma de ser. El test de personalidad que te comparto a continuación, por ejemplo, tiene como uno de sus objetivos ayudarte a descubrir cuál es tu nivel de positividad según la forma en que das un abrazo, ofreciéndote una perspectiva única sobre tus tendencias emocionales. ¿Te interesa participar en esta prueba? Para ello, todo lo que necesitas hacer es observar la imagen principal de la nota y elegir una de las tres opciones que se muestran, la que te identifique a la hora de abrazar a una persona. De acuerdo con diversas investigaciones, el acto de abrazar libera oxitocina, conocida como la “hormona del amor”, que no solo fortalece vínculos personales, sino que también mejora nuestro estado de ánimo y reduce el estrés. Recuerda que la forma en que abrazamos puede ser un reflejo de nuestro estado interior, incluida nuestra inclinación hacia el positivismo o el negativismo.

Observa la imagen del test de personalidad

Tu forma de abrazar según esta imagen revelará cuál es tu nivel de positividad

Mira los resultados del test de personalidad

¿Abrazas como la imagen #1?

Si te identificas con esta primera forma de abrazar, esto indica que eres una persona que demuestra amor y apego hacia los demás. Tienes una gran facilidad para conectar con los demás gracias a tu habilidad con las palabras. Además, transmites pensamientos positivos, lo que contribuye a crear un ambiente de energía y optimismo a tu alrededor. Tu capacidad para infundir positividad en las interacciones cotidianas te convierte en alguien valioso para aquellos que te rodean.

¿Abrazas como la imagen #2?

Si te identificas con la segunda forma de abrazar, esto significa que eres una persona que se caracteriza por poseer una emoción sorpresiva, puesto que estás acostumbrado a ser curioso y aprender nuevos conocimientos. Pese a ello, también demuestras una actitud muy enfadada ante situaciones que no resultan como esperabas. Esta combinación de curiosidad y reacciones emocionales intensas puede hacer que experimentes un amplio espectro de sentimientos, en diversas circunstancias.

¿Abrazas como la imagen #3?

Si te identificas con la tercera forma de abrazar, esto indica que tienes la habilidad de transmitir calma y mostrar serenidad en situaciones de peligro; por ello, la emoción que más te representa es la tranquilidad y la alegría. Tu capacidad para mantener la calma incluso en momentos difíciles es admirable y puede ser reconfortante para quienes te rodean. Esta habilidad para irradiar tranquilidad y optimismo puede ser una influencia positiva en tu entorno, ayudando a generar un ambiente más armonioso y seguro.





