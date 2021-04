Ahora, recuerda ser sincero con este test viral de personalidad, una prueba psicológica que te toca completar con una sencilla respuesta: ¿cuál es la imagen que te llama más la atención de las cuatro figuras que hay? Tu respuesta a este viral te dirá algo sobre tu forma de ser que no sueles tener en cuenta o que te hace resaltar sobre las demás personas. Vamos con una nueva prueba que tenemos para ti.

¿Estás listo para descubrir cosas nuevas sobre tu inconsciente? Para poder tener este resultado solo deberás mirar la imagen que pondremos a continuación y responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la que más te llama la atención? La ilustración contiene 4 figuras, las cuales cada una de ellas tienen un diferente significado que podrás leer líneas más abajo.

Veremos la imagen a continuación y tienes que saber algo concreto, debes tener en consideración que nada de lo que podamos ver se replicará en nosotros si no somos lo más sinceros con nosotros mismos. Es decir, al ver la imagen, debemos quedarnos solo con la imagen que más nos interese, sea por lo que creamos que sea. Solo así la respuesta será lo más cercana a lo que buscamos.

IMAGEN DEL TEST

¿Qué dibujo te gusta más? Tu respuesta te revelará lo que ocultas en este momento. | Foto: iProfesional

RESPUESTAS DEL TEST

Dibujo 1

Tienes una tendencia a minimizar las cosas que ocurren, debido a la seguridad que tienes en ti mismo y a la capacidad para enfrentar ciertas dificultades. Pero permite ser un poco más permeable, la perfección no existe.

Dibujo 2

Te gusta ocultar todo lo que vales, posiblemente por poseer una gran inseguridad ante los demás. Pero el hecho de estar todo el tiempo alerta puede servirte para defenderte de algunos ataques. Intenta no caer en el pesimismo.

Dibujo 3

Ocultas también tu valor real pero aquí no es debido a tus inseguridades, sino para tapar un ego preponderante, para no parecer arrogante con el resto. Intenta no ponerte siempre por encima del resto.

Dibujo 4

Seguramente la elección de este dibujo te hace como alguien propenso a las críticas, que no está del todo conforme con lo que hace con su vida. El pesimismo tiene un paso adelante por sobre el resto y eso se nota en cada uno de tus movimientos y declaraciones. Intenta recuperar a aquellas personas que has perdido por tu actitud.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Es viral en TikTok la tierna reacción de perro que intentó robar pizza a escondidas. (@randytheboxer)