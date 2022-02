¿Cómo alguien podría no saber qué es lo que quiere? Suena increíble, pero en realidad, sucede más de lo que nos gustaría aceptar. Conectarse con uno mismo, introyectar y pensar en lo que verdaderamente queremos hacer en la vida, no siempre es fácil, y como en todo, para algunas personas es más complicado que para otras, no obstante, para eso sirven los test de personalidad. La prueba psicológica te hará pensar acerca de ti y tus conflictos más profundos, pero sobre todo, tu misión hoy en día.

Presta atención a lo que viene en este acertijo visual de personalidad que te dirá algo sobre lo que está por venir. Déjate llevar por lo que veas primero y conocerás tus más profundos deseos. Permite ahora que tu mente se deje llevar y responda por ti. Tu respuesta te acercará un paso más hacia la felicidad, por más utópico que suene. Sincérate ahora mismo y dinos qué viste.

Solo deberás observar la imagen y responder la siguiente pregunta: ¿Qué viste primero? Tu respuesta te dirá algo que puede ser tu mayor deseo en la vida estos días. Necesitamos que te concentres y te ubiques en un lugar donde no halla mucho ruido, pues esperamos que puedas completar el test lo más relajado posible. ¿Un ojo, una mujer o una cerradura? Líneas más abajo podrás averiguar aspectos relevantes de tu personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

¿Un ojo, una mujer o una cerradura? Tu respuesta revelará tu mayor deseo en la vida. (Foto: LaPrensa)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Una cerradura - Si lo primero en lo que enfocaste tu atención fue la cerradura, quiere decir que te encuentras atravesando una etapa en la que tu mayor anhelo es ser amado, encontrar una pareja estable que te haga sentir seguro y protegido. En este momento, el mayor regalo que te podría hacer la vida es conocer a alguien con quien puedas establecer ese vínculo afectivo que tanto deseas, auténtico, honesto, transparente y puro. Alguien a quien sepas que te podrás entregar sin ser lastimada y a quien puedas abrirle tu corazón con plena certeza de que serás correspondida de la misma manera.

Prueba psicológica, pero, ¿qué es?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.

Descubre cuál es el mejor test de personalidad

El cuestionario 16PF es uno de los más respetados a la vez que utilizados. Fue el resultado de décadas de trabajo y análisis por parte de Raymond B. Cattell, un psicólogo británico conocido por sus grandes aportaciones al campo de la personalidad y, sobre todo, de la inteligencia. Fue él quien propuso, por ejemplo, la existencia de una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada.

Este test de personalidad ha sido continuamente revisado y actualizado, pero la esencia sigue siendo la misma: estudiar nuestros rasgos de personalidad basándonos en 16 factores y cinco secundarios: factor A (Afectividad), Factor B (Razonamiento), Factor C (Estabilidad), Factor E (Dominancia), Factor F (Impulsividad), Factor G (Conformidad grupal), Factor H (Atrevimiento), Factor I (Sensibilidad), Factor L (Suspicacia), Factor M (Imaginación), Factor N (Astucia), Factor O (Culpabilidad), Factor Q2 (Autosuficiencia, Factor Q3 (Autocontrol), Factor Q4 (Tensión).

Son importantes los tests de personalidad, ¿por qué?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización. Si bien es una herramienta indispensable en el proceso de reclutamiento laboral, últimamente su uso se ha extrapolado a las redes sociales ya que suele ofrecer a sus participantes nuevas perspectivas sobre su forma de ser.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

