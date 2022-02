Junto a los famosos retos virales que todos conocemos, los test de personalidad vienen ganando mucha popularidad en redes sociales, donde incluso son uno de los desafíos más buscados en la actualidad. Todo lo que tienes que hacer es mirar detenidamente la imagen, elegir una de las dos figuras -ya sea una taza de café o el rostro de una mujer- y la prueba se encargará del resto. ¿Te animas a pasar por este acertijo visual? No dejes pasar esta oportunidad y anímate a intentarlo.

Las pruebas visuales como esta son las preferidas en diferentes redes sociales. En solo segundos, te sorprenden con sus increíbles resultados, sorprendiendo así a millones de cibernautas. Por ello, nadie quiere quedarse fuera cuando aparece un nuevo desafío viral, por lo que aquí te propondremos un nuevo test psicológico que de manera rápida y sencilla, te permitirá conocer aspectos ocultos de tu inconsciente.

A pesar de que este viral sea considerado como un juego por muchos, tiene cierta validez científica, lo cual hace que sea impresionante en todas sus formas. Te aconsejamos a ubicarte en un lugar donde haya poco ruido, así te concentrarás mejor. A continuación verás una imagen que está compuesta por dos figuras, de las cuales deberás elegir solo una: ¿ves una taza o una mujer? Conoce su significado líneas abajo.

IMAGEN COMPLETA

Elige una figura y descubre cómo te irá en el amor gracias a este test de personalidad (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

UNA TAZA

Si lo primero que viste fue una taza de café, eres una persona temerosa. Piensas bastante en el pasado y eso te impide crecer. Odias los cambios. No tienes idea de cómo reaccionar cuando las cosas salen de su curso natural. Ves el vaso medio vacío. Sueles creer que las personas actúan en tu contra. No debes ser una persona desconfiada. Relájate y verás como la vida te devuleve todo lo bueno que haces.

UNA MUJER

Si lo primero que viste fue una mujer, eres una persona que normalmente sobresale del resto por su inteligencia y simpatía. No es usual que pases desapercibido(a). No te privas de hacer nada. Eres generoso(a) y no te cuesta hacer amigos nuevos. La gente te ve como un referente. Ayudas a quien lo necesite sin esperar nada a cambio. Tu familia es muy importante para ti. Defiendes a tus seres queridos.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”. En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser.

