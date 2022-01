¿Tienes conflictos que no puedes resolver o no sabes por qué te pasan algunas cosas? Pues a veces tiene que ver con cosas que dejamos pasar o no tenemos en cuenta y para eso llega este test viral. Te será todo un reto identificar la forma en que una persona se sienta más cómoda tal como propone esta prueba psicológica, pero seguro que lograrás hacerlo parte por parte antes de dirigirte a las respuestas de este acertijo visual en la actualidad. Observa atentamente la imagen que te mostraremos a continuación. En la ilustración se pueden ver distintas formas de cómo las personas suelen sentarse.

Y es que este tipo de test psicológicos suelen mostrarnos detalles de nuestra personalidad, con simplemente responder una interrogante con la verdad y no esconder algunos detalles para tener otro resultado. Tras realizar tu elección, puedes conocerlos resultados del test psicológico líneas abajo. Solo recuerda que debes ser sincero al momento de responder la pregunta que se plantea, pues solo así los resultados serán precisos

Mira lo nuevo que te traemos, pues solo escogiendo una de las 3 imágenes que más se asemeja a ti, conocerás más tu forma de ser y tu personalidad. No esperes más y complétalo ahora mismo. Este test viral ha llamado la atención por su gran exactitud a la referencia que hace. Vamos con la información que tenemos para ti en la siguiente nota.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

¿Quién crees que está más cómodo? Tu elección podría revelarte el grado de autoconfianza que tienes. (Foto: Facebook/Genial.Guru)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Tienes la confianza de un mentor - La forma en que sostiene su muñeca indica que tiene una mayor confianza en situaciones en las que está uno a uno con alguien, el frente a frente. Tiene más talento para dirigir grupos pequeños que para grandes. Además, te gusta que puedas sentirte escuchado y que otros también puedan tener sus opiniones validadas. Por otro lado, busca resolver problemas y ayudar a muchas personas. No nos sorprendería si fueras un mentor o un grupo de personas lo admire en demasía. Lo/la estiman. Tienes una confianza amistosa - La forma en que tomas tu mano indica que disfrutas de las relaciones y los compañeros de trabajo que ofrecen respeto mutuo. Sabes que las relaciones son una calle de doble sentido y no tienes tiempo para quienes no devuelven lo que reciben. Sin embargo, no puede tolerar a otros que se sienten incómodos a su alrededor. Preferirías estar con personas que no endulzan las cosas y te dicen lo que están pensando, sin medias tintas. Te frustra mucho cuando ponen excusas y mienten en la cara. Tienes una confianza carismática La forma en que mantiene su brazo detrás de su espalda indica que es un líder carismático que rezuma una confianza única que se distingue de cualquier otra persona. No tienes ganas de hablar mal a las personas o sentir celos. No eres envidioso/a. Sabes que siempre hay obstáculos en la vida, ¿por qué no ayudar a los demás para que puedan ayudarte a ti? La gente te admira por tu amabilidad, generosidad y amor que muestras a los necesitados, sin pedírselo.

¿Qué es una prueba psicológica?

Según analistas, los test son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

