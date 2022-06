Famosos por sus respuestas, los test de personalidad continúan entreteniendo a cientos de usuarios en Internet, por lo que en los siguientes párrafos te mostramos uno que la viene rompiendo esta semana. Todo lo que tienes en este reto viral es observar la imagen principal de la nota y elegir una de las figuras que hay. Piensa bien tu decisión, puesto que de ello dependerá que sepas lo que dice tu inteligencia emocional sobre ti en este acertijo visual. ¿Te animas a pasar por esta prueba? El desafío es todo tuyo.

Solo hay dos opciones para escoger. Si miraste cuidadosamente la imagen, podrás darte cuenta que hay un gato y una copa, aunque esto dependerá del ángulo con el que veas la ilustración del test. Cada persona puede tener una respuesta distinta y ello ayudará a conocer aspectos de su personalidad que seguramente desconocía.

Cada respuesta dependerá de la percepción de la persona. Eso sí, te recomendamos ser lo más sincero posible al momento de elegir una de las dos figuras de la ilustración, puesto que muchos usuarios consideran que los resultados fueron certeros. Una vez tengas tu elección, deberás leer lo que significa líneas más abajo.

IMAGEN COMPLETA

Test de personalidad: revela qué dice tu inteligencia emocional de ti según la imagen que veas (Foto: Depor).

SOLUCIÓN DEL TEST

UN GATO

Te destacas por ser alguien muy independiente. No te gusta estar en pareja porque sientes que peligra tu libertad. Detestas dar explicaciones y no soportas ningún tipo de control. No entregas tu corazón con facilidad y solo unos pocos conocen tus verdaderos sentimientos.

En esta misma línea, no eres de demostrar tus sentimientos en público y rara vez te dejas guiar por las apariencias de los demás. Eres muy meticuloso y analizas todos los pros y los contras antes de tomar cualquier decisión en tu vida.

UNA COPA

Eres una persona muy enamoradiza y te destacas por ser fiel. Crees que todos se comportan igual que tú y por eso te has llevado fuertes desilusiones al descubrir que no es así. Te caracterizas por ser muy confiado y te entregas al 100% en todas tus relaciones.

Adoras los finales felices y consideras que cada persona tiene a su media naranja en algún lugar del mundo esperando ser encontrada. No te gusta estar solo y siempre buscas estar en pareja, por lo que sueles ser de los que se enomaron muy rápido.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VIRAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

