¿No sabes qué hacer en este momento para entretenerte? Participa en el test de personalidad que te traemos hoy. No perderás tu tiempo porque es capaz de revelarte cómo eres realmente. Lo único que tienes que hacer es mencionar si viste primero la mano o la huella en la imagen. ¡Nada más!

Ten en cuenta que esas son las únicas alternativas en la ilustración. No puedes decir otra cosa. La sinceridad juega un papel muy importante aquí. Si crees que mentir te ayudará en esta prueba, estás complemente equivocado(a). No exageramos cuando comentamos que solo te perjudicará. ¡Guerra avisada no mata gente!

Por último, antes de que menciones si viste primero la mano o la huella en la imagen, tienes que saber que los resultados que brinda el test de personalidad son sorprendentes, pero no poseen validez científica. Decirte lo contrario sería engañarte y no queremos hacer eso. Siempre vamos a contarte las cosas como son.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la mano y la huella. Para que sepas cómo eres, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Mano:

Si viste primero la mano, nunca te quedas en el mismo sitio por mucho tiempo. Con frecuencia, buscas nuevas aventuras. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. La zona de confort no es para ti. Eres muy inquieto(a) y cariñoso(a). Consideras que todos tienen una media naranja esperando ser hallada. Te encanta estar en pareja.

Huella:

Si viste primero la huella, eres impulsivo(a), responsable, generoso(a) y desinteresado(a). No tienes problema en ayudar a alguien y jamás esperas algo a cambio. Sobresales por tu amabilidad y buen trato. Para ti, la vida es muy corta como para estar sufriendo. Odias a la gente negativa.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que te ayudará a saber cómo eres realmente. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La respuesta hará que el internauta descubra su verdadera forma de ser.

