Para que descubras cómo eres en realidad no tienes que hacer nada del otro mundo. Simplemente debes participar en el test de personalidad que Depor te presenta en esta nota. La prueba consiste en decir si viste primero a la mujer o el árbol en la imagen. Apenas lo hagas recibirás esa información importante sobre tu persona.

Pero ojo que debes contestar con toda la sinceridad del mundo. Mentir no te ayudará aquí. Solo te perjudicará. Para ser más directos, engañar te hará perder tu tiempo. Las únicas alternativas presentes en la ilustración son las que ya te mencionamos en el párrafo anterior. No digas otra cosa. ¡Guerra avisada no mata gente! ¡Recuerda eso!

En las redes sociales se comenta bastante sobre los resultados del test de personalidad. Eso es porque realmente son muy impactantes, capaces de dejar con la boca abierta a cualquiera. Sin embargo, es necesario que sepas que no poseen validez científica. Habiéndote mencionado todo ello, ¡adelante! ¡Participa en la prueba!

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la mujer y el árbol. Para que sepas cómo eres realmente, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Mujer:

Si viste primero a la mujer, eres reflexivo(a), muy perfeccionista y capaz de dar todo con tal de ver felices a quienes más amas. Odias equivocarte. Te cuesta reconocer un error. Posees una inteligencia brillante. Te encanta rodearte de gente positiva. Detestas discutir. Jamás se te pasa por alto ningún detalle.

Árbol:

Si viste primero el árbol, prefieres una verdad antes que una mentira que ilusione. No soportas los engaños. Odias la hipocresía. No sueles pasar desapercibido(a). Siempre tienes tema de conversación. Destacas por ser una persona extrovertida y sociable. Haces amigos nuevos fácilmente. Muchos te ven como un gran referente por tu manera de encarar la vida.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que te permitirá descubrir tu verdadera forma de ser. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La respuesta hará que el internauta conozca cómo es realmente.

