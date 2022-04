Hoy, Depor te trae una prueba psicológica que nos dará luces de cómo somos y así fortalecer nuestra personalidad. Quedarás incrédulo tras esta prueba con solo decirnos tu respuesta fidedigna de qué fue lo primero que viste te lo dirá a continuación. ¿Es eso posible? Te decimos que una pista de ello tendrás, pero para ello debes ser muy minuciosa y cuidadoso.

Esta nueva prueba ha enloquecido a miles de usuarios de la red social Facebook, pues muchos miembros de su comunidad afirman que los resultados arrojados por este test son increíbles.

Esta imagen fue publicada por Mdzol en su página web y responde a un test de personalidad que te dejará sin palabras. La imagen esconde dos posibilidades que, eligiendo una de ellas, te mostrará rasgos ocultos de ti.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Conoce qué es lo que destaca de tu personalidad con responder qué ves en primera instancia. (Foto: Mdzol/Facebook)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Serpiente

Te destacas por ser una persona observador. No toleras que te den órdenes o te impongan qué camino seguir. Prefieres tener relaciones cortas y memorables ya que estás convencido de que no existe el amor para toda la vida. Tus amigos te ven como alguien en quien pueden depositar toda su confianza y por ello conoces los secretos más profundos de muchos. Prefieres una verdad dolorosa antes que una mentira piadosa. No soportas la hipocresía y la falsedad.

Cráneo

Eres alguien que sobresale por ser muy elocuente y generoso. Tu familia es lo más importante que tienes y por tus seres queridos eres capaz de darlo todo. Incluso, en más de una ocasión has puesto a los demás por encima de ti. No sabes decir que no y eso te trae constantemente fuertes dolores de cabeza. No te gusta hacerle a los demás lo que no te gusta que te hagan y si te hacen daño perdonas con facilidad. No te agrada guardar rencor.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”. En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser.

