Viral en todas las redes sociales, este reto visual te dejará sin palabras. Los test de personalidad, por lo general, suelen definir tu forma de ser o gustos por alguna cosa en particular, pero este -como ningún otro- sacará a relucir algunas de tus debilidades más profundas. No dejes pasar esta oportunidad y, recuerda, nunca es tarde para conocerte. ¿Te animas a pasar por esta prueba que tiene a todos contra las cuerdas? Desde ya te advertimos que la respuesta podría sorprenderte, por lo que te pedimos tomarla de la mejor manera.

No hay mucho qué pensar, solo debes ver la imagen y escoger rápidamente el dibujo que más te llama la atención. No debes darle muchas vueltas porque ahí pierde fuerza este test. Recuerda que tu percepción y primeros pensamientos te definen más. ¿Ya lo tienes? Elige a consciencia sin ver las respuestas y vamos con el resto de la información líneas más abajo.

Un test viral suele definir aspectos de tu personalidad que no conocías, pero existen aquella que no tienen buena reputación y han sido desestimadas por usuarios de las redes sociales y algunos profesionales. No obstante, llegó uno que busca todo lo contrario. Muchas quieren saber cuáles son sus fortalezas y aspiraciones, pero pocos han estado tan cerca de hallar sus debilidades.

IMAGEN COMPLETA

Elige una de las figuras de la imagen y descubre si tienes alguna debilidad (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

IMAGEN 1

Si elegiste la primera figura del test viral nos encontramos con un punto débil relacionado a la dificultad de superar lo que sucede en la vida en todos los aspectos. La incertidumbre es su peor enemigo y solo lo lleva a la confusión y a la ansiedad. Para evitar este mal momento, solo queda unir el miedo, la razón y el corazón.

IMAGEN 2

Si elegiste la segunda imagen te decimos que la perfección es tu punto débil y eso te va a dar cientos de dolores de cabeza y una búsqueda exagerada que nunca finaliza. La sobre exigencia solo lo va a llevar a la infelicidad, por lo que hay que empezar a estar satisfecho de lo logrado hasta el momento.

IMAGEN 3

La tercera imagen del test viral nos muestra a una persona que como punto débil tiene a la ansiedad. Las preocupaciones hacen que estés muy atento, pero eso te lleva a no poder pestañear tranquilo y disfrutar de los placeres que te podrías dar.

