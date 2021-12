Anímate, nunca es tarde para conocerte. Los test de personalidad no dejan de invadir las redes sociales, donde ya son tendencia debido a millones de usuarios que no querían quedarse con las ganas de saber si son felices. ¿Estás listo? Desde ya te advertimos que la siguiente prueba psicológica podría sorprender a más de uno, por lo que te pedimos reflexionar al respecto. Mira la imagen, dinos qué figura viste en primera instancia, y deja que el desafío visual se encargue del resto. No olvides compartir este acertijo con tus amigos.

Este nuevo desafío visual consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla, pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que llama tu atención al ver la imagen? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías descubrir detalles poco conocidos sobre tu forma de ser. No dejes pasar esta oportunidad y aventúrate a revelar nuevas características de tu persona cuanto antes.

¿Deseas saber si eres feliz? Lo único que deberás hacer es prestar mucha atención a la imagen que pondremos líneas más abajo, donde tendrás que escoger solo una de las dos figuras que aparecen: o unos labios o un libro. En esta misma línea, te recordamos que esto no solo se trata de un juego y que todo lo mostrado en este test de personalidad cuenta con una validez científica.

IMAGEN COMPLETA

Elige una de las figuras de la imagen y descubre si eres feliz con este test de personalidad (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

UNOS LABIOS

Eres una persona que no soporta estar encerrada. Los mandatos impuestos te sacan de quicio y reaccionas muy mal cuando alguien quiere darte órdenes. Amas la libertad y la vida al aire libre. Constantemente buscas nuevas aventuras que te acerquen a la naturaleza, allí es donde te sientes pleno. Te encantan los desafíos y adoras poner a prueba tus habilidades. Eres muy atento con todo aquél que se cruza en tu camino.

UN LIBRO

Eres alguien que constantemente está pendiente del bienestar de los demás. Eres capaz de olvidarte de ti mismo y priorizar la felicidad de los otros por encima de la tuya. Tu familia y amigos ocupan un lugar de privilegio en tu vida y darías todo por ellos. Te destacas por tu amabilidad y generosidad. Debes aprender que si no te cuidas tu mismo, nadie lo va a hacer por ti. Es muy bueno y valorable querer ayudar a los demás, pero sin olvidarse de uno mismo.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

