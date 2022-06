Este es un test viral que está compuesto por varias formas o elementos y lo único que debes hacer es responder: ¿qué viste primero? Una vez te topes con aquella figura, tendrás una respuesta en este acertijo psicológico que te impulsará a conocerte mejor. Descubrirás por qué te sientes una persona solitaria y más detalles en este reto visual sobre son tus puntos más profundos y secretos en estos momentos.

Solo dándonos esa dimple solución podrás conocer más detalles de tu personalidad que no creerías en la actualidad. Hasta tres figuras tienes para reconocer, pero no mires las respuestas.

De acuerdo a una nota publicada por la página web, iProfesional, tu respuesta te permitirá descubrir rasgos de tu personalidad. Pero ojo, deja tus prejuicios atrás para responder con acierto a la pregunta antes elaborada y así conocer más sobre ti.

IMAGEN COMPLETA DEL TEST

Dinos tu respuesta sobre qué es lo primero que ves en la imagen para conocer secretos de tu personalidad. (Difusión)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

El sujeto haciendo surf

Si lo primero que viste fue esto es porque eres alguien a quien no le molesta vivir el presente. No te preocupas de más y se podría decir que eres pragmático. El paso del tiempo te tiene sin cuidado. Eres bueno para solucionar crisis y tranquilizarte. Te tomas la vida con calma y disfrutas de los pequeños placeres de la vida. En otras palabras, eres sencillo, como un hobbit al que le gusta la tranquilidad, el campo, la cerveza y la buena comida.

Si viste un surfista eres conocido por tu alta capacidad de resolución diplomática, por mantener la calma cuando todos pierden la cabeza y por ser rápido en hallarle el lado bueno a las cosas.

Si viste una ballena

Piensas en grande, tienes objetivos claros en la vida y te caracterizas por ser el primero en lograrlos. Tu voluntad es de hierro y no hay reto que no puedas superar. Sin embargo, te exiges demasiado, eres perfeccionista y hasta quisquilloso, y eso llega a estresarte de vez en cuando, pero no a niveles que te paralicen o te alejen de tus objetivos.

Eres un individuo digno de admiración, pero también de envidia, pero como buen león, no te preocupas por los comentarios de las ovejas, como dirían los Lannister.

Si viste la Luna y su reflejo

La sabiduría de internet dice que eres una persona creativa que no duda ni un segundo en darle rienda suelta a su imaginación. Este aspecto también te podría convertir en alguien algo solitario capaz de pasar horas o incluso días sin otra compañía que sus propios pensamientos, y eso no es malo pues te permite trabajar en lo tuyo.

Sin embargo el lado creativo también te hace “flotar un poco”, por lo que muchas veces necesitarás del consejo de algún amigo más aterrizado que te permita volver a la Tierra, ya sea para atender asuntos más mundanos o llevar una vida relativamente tranquila. Tu ritmo es lo esencial y no quieres que nadie te apresure porque sabes cómo funciona el mundo de tu mente.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”. En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser.

ORIGEN DE LOS TEST VIRALES

