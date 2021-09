En las últimas semanas los test viral de personalidad han ganado muchos seguidores en Facebook y demás redes sociales. Y es que estas pruebas psicológicas pueden mostrarnos detalles sobre nosotros mismos que no conocíamos, con simplemente responder una pregunta o, como en esta nota, realizar una elección con la verdad por delante.

Por eso, en este test viral de personalidad te mostraremos una imagen en la cual se pueden ver tres imágenes diferentes de una pareja. Simplemente tendrás que escoger solo una, exactamente la que más llame tu atención o te guste. El que elijas te revelará cómo es tu verdadera esencia en una relación.

En el momento que ya tengas tu elección en este test viral de hoy, podrás conocer el significado de cada elemento y lo que podría implicar en tu vida. Simplemente recuerda que tienes que ser sincero y responder con la verdad. De esta manera, los resultados del test psicológico no sufrirán cambios.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Imagen completa del test viral de personalidad. | Foto: genial.guru

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Imagen 1

Si tienes pareja, es posible que empieces a sentir algún tipo de energía negativa. Si eso sucede, trate de no fomentar esa energía negativa, ya que podría terminar con su relación. Evite conflictos y rutinas innecesarias. Si superas esta energía negativa, habrá un cambio en tu relación que te ayudará a sanar todas tus heridas. Si estás soltero, conocerás a una persona muy interesante. Ese conocimiento podría convertirse en un gran amor.

Primera imagen. | Foto: namastest

Imagen 2

Si desea que su relación se vuelva más armoniosa y positiva, es importante discutir qué necesita mejorar en su relación. Las mejoras son posibles, pero se requiere honestidad. Si eres soltero, conocerás gente interesante, pero no tendrás una conexión profunda con ninguno de ellos. Sin embargo, tendrás buenas impresiones y buenos recuerdos. Disfruta tu vida, ¡un buen rato te espera! El universo tiene grandes planes para tu vida, pero es importante estar dispuesto a aceptarlos y tejerlos en tu vida.

Segunda imagen. | Foto: namastest

Imagen 3

Si tienes pareja, tendrás que tomar una decisión muy importante, preferiblemente basada en tus sentimientos. ¡Tenga miedo porque cree que su pareja no lo entenderá bien, pero su pareja entenderá su decisión y también lo apoyará! Pasarás por una fase de inestabilidad emocional, pero eso no te impedirá disfrutarlo. Si eres soltero, conocerás a alguien especial. Tienes una buena oportunidad, pero todo lo demás depende de ti. ¡Tienes que tener cuidado y tomar la iniciativa si no quieres perderte estas oportunidades! No escuches falsos consejos o especulaciones. Alguien de la zona intentará interrumpir tu felicidad, así que ten cuidado. Deja que el amor te suceda.

Tercera imagen.| Foto: namastest

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

