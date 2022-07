Algunos dichos dicen: “dime con quién anda y te diré quién eres”, pero este va del “dime cómo anda” para conocerte. Y es que este estupendo test viral de personalidad pondrá al relieve la forma cómo piensas, actúas o te comportas en ciertos momentos según la forma cómo es que caminas. Tendrás varias opciones en la imagen principal para darte una idea, pero no está de más pararte, andar, grabarte o mirarte frente al espejo para que tu respuesta sea la más cercana posible a una de las opciones que hay en este acertijo visual.

Las respuestas que encontrarás en el test viral te dejarán más que sorprendido en la actualidad. ¿Qué puede decir de nosotros cómo andamos? No dejes de sumarte a esta experiencia única.

Encontrarás hasta once maneras de respuesta donde, quizás, se presente la tuya o la que más se acerque. No le temas a lo que leerás, pues no todo es literal o al 100%, sino una ayuda para que puedas tú mismo ir modificando ciertas actitudes o comportamientos. Mira la imagen y luego ve por la solución.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Test viral ‘PRO’: no creerás lo que tu forma de caminar representa sobre tu personalidad. (Foto: Facebook)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

El ejecutivo

Si eres un “ejecutivo”, normalmente caminas muy rápido con pasos acelerados y decididos. En ese sentido, andas con confianza en ti mismo, con la cabeza erguida y tiendes a deambular absorbido por tus pensamientos.

Por otro lado, los “ejecutivos” con frecuencia no se fijan en aquellos que los rodean y pueden tropezar fácilmente con los demás. Eso es un peligro para su perfil profesional. Por último, estás orientado a la consecución de tus objetivos y eres un gran solucionador de problemas. Incluso puedes aparentar poco amigable y tenso.

El corrector

Si eres un “corrector”, normalmente caminas dando pasos pequeños y con la espalda encorvada. También evitas el contacto visual con aquellos que te rodean. Por lo general, son bastante introvertidos y tímidos. En ese sentido, suelen estar alerta antes de que establezcan una conexión sólida y verdadera con alguien.

El político

Si tu perfil es de “político”, a menudo caminas animado con la cabeza arriba, el pecho hacia adelante y los hombros abiertos. Ansías reconocimiento y aprecio.

También disfrutas de los desafíos y el aprendizaje de nuevas experiencias, pero puedes aburrirte con facilidad. Otro detalle es que las personas de este tipo no suelen tener dificultades a la hora de hablar en público y disfrutan de las relaciones con los demás sin importar el entorno.

El preocupado

Los “preocupados” suelen caminar muy lentamente y con precaución. Si eres uno de ellos, seguramente, vas dando pequeños pasos o incluso arrastrando los pies. Mantienen la mirada fija al suelo, parecen inquietos, son personas introvertidas y reflexivas. A veces pueden parecer ser vulnerables y tener miedos.

El relajado

Los “relajados” son el tipo de caminantes que andan con ligereza. Normalmente, caminan a un ritmo entre lento y medio con el cuerpo suelto y la postura relajada. Hacen pocos gestos y pueden verse envueltos en diálogos consigo mismo lo que asustaría a quien desconoce la situación.

Si reúnes este perfil, tiendes a enfocarte más en los demás que en tus propias tareas y puedes dar la apariencia de deambular perdido mientras caminas. Además, se destaca que eres muy tranquilo y confías en tu intuición, pero también puedes parecer ser una persona perezosa y fácilmente influenciable. El Ying y el Yang en tu interior.

El expuesto

Si eres un “expuesto”, sueles caminar con mucha confianza y firmeza, balanceando los brazos y las caderas de manera exagerada. Disfrutas atrayendo la atención de los demás. Si estás en este grupo, seguramente, mantienes la cabeza altiva, los hombros abiertos y estás concentrado en ti mismo. Los “expuestos” pueden parecer egoístas y poco fiables con rasgos de personalidad dominantes y carismáticos.

El partidario

Si eres un “partidario”, sueles caminar dando pasos medios y seguros. Son buenos jugadores en equipo, saben escuchar con atención. Hablan después de pensar, valorando la unidad y las relaciones interpersonales. Son personas serviciales, leales y de fiar en la confianza.

Una simple llamada telefónica de un ser querido puede, fácilmente, alegrar el día a un “partidario”. Al igual que los “políticos”, les gusta gesticular, mantener el contacto visual e interactuar con los demás mientras caminan.

El paso corto

Los clasificados como “paso corto” suelen mantener un pie cerca del otro mientras caminan. Por regla general, son personas centradas en sí mismas y poco exigentes.

Sin embargo, especialmente, entre mujeres, los pasos cortos pueden estar relacionados con dolores en las pantorrillas y músculos isquiotibiales. También pueden ser un síntoma de posibles problemas con caderas.

Brazos cruzados

Las personas clasificadas como “brazos cruzados”, por regla general, prefieren estar solas o incluso vivir sin compartir el espacio con nadie más. Andar con los brazos cruzados también revela vulnerabilidad.

Los expertos en comunicación subrayan que cruzar los brazos mientras uno está andando es peligroso, sobre todo, por la noche, porque eso envía una señal de debilidad convirtiéndolo en una presa fácil para posibles delincuentes. En estas circunstancias, una mejor idea pasa por caminar rápido.

La estampadora

Si cuando caminas vas pisando fuerte y parece que estás estampando el suelo, seguramente perteneces a esta categoría. El estilo de caminar de las “estampadoras” puede ser síntoma de sentir ira, frustración y persistencia.

Pero a veces, caminar dando pasos fuertes y pesados puede significar que tu cuerpo trata de mandar una señal a tu cerebro. Esto puede ser debido al posicionamiento de las extremidades y, por lo general, ser resultado de la pérdida de sensibilidad en las mismas.

El multitarea

Si tiendes a ser de los que realizan múltiples tareas y caminan al mismo tiempo, cumples el perfil de “multitarea”. Son únicas y creativas, porque, con frecuencia, dejan fluir su imaginación mientras andan.

Pueden manejar muchas cosas simultáneamente, ya sea contestar a una llamada, guiar a alguien e incluso cruzar la calle, todo a la vez. También eres valiente y muy bueno solucionando problemas en cualquier área o situación bajo tensión.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VIRAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.