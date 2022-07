¿Un ave puede diferenciarse mucho de otro y cambiar tanto sobre lo que nos conocemos? Muchas veces, relacionamos algunas figuras a nuestros prejuicios, miedos y propios defectos. Te recordamos que tu carácter puede predominar por sobre lo que tu vista puede percibir. Intenta desarrollar este test de personalidad donde podrás ver una imagen con cinco pájaros, pero aquella que te guste más te detallará algo sobre tus defectos.

No le corras a la prueba visual de hoy y sorpréndete con las respuestas. Dependiendo con cuál de los cinco pájaros te guste más, podrás resolver dudas respecto a ti en el presente y a futuro.

Recuerda que estamos hablando de una de las pruebas de personalidad que abundan en redes sociales en estos tiempos y que nos ayudan mucho para lograr un avance respecto a nuestros comportamientos.

IMAGEN COMPLETA

¿Qué pájaro te llama más la atención del test viral? Tus defectos a flor de piel. (Foto: Facebook)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Pájaro 1

Si has observado el pájaro número 1 antes que cualquier otro, es porque eres una persona egocéntrica. De normal, te gusta que todo el mundo gire alrededor de ti y llevar la voz cantante en el grupo de amigos. Incluso, eres quien siempre acaba haciendo planes para todos. Sin embargo, este factor tan negativo, hace que en muchas ocasiones, tus familiares y amigos te den la espalda, dejándote solo. Si quieres que eso no suceda, ponte las pilas y deja que sean los demás los que organicen la próxima escapada de fin de semana.

Pájaro 2

Las personas que han observado este pájaro se caracterizan por ser orgullosas. Puede que incluso te sientas indiferente de lo que sucede a tu alrededor. Sin embargo, todo es causa del miedo que posees al rechazo. No es la primera vez que te han engañado y eso te ha hecho ser desconfiado. Pero piensa que, si permaneces encerrado en tu casa, jamás serás feliz. El ser humano ha nacido para ser sociable y compartir experiencias, por lo que no te cierres al mundo y busca relaciones nuevas. Nuestro consejo es que salgas de tu zona de confort y empieces a disfrutar de nuevas experiencias. Incluso puedes dejarte aconsejar por las personas que te importan.

Pájaro 3

Si es este pájaro el que viste primero, debes saber que tu rasgo negativo es la inseguridad. De hecho, cuando las personas te lanzan un piropo, haces como que la cosa no va contigo. No crees que puedas ser el mejor en nada y desconfías plenamente en las personas que no forman parte de tu entorno.

La mayor parte de las personas que han respondido con el pájaro 3 se asemejan porque poseen malas experiencias de su pasado. Se ha demostrado que este hecho les impide ver las oportunidades del futuro, por lo que siempre se consideran personas desafortunadas.

¿Sabías que este tipo de personas creen que no se merecen ser felices? Sin embargo, en la vida no es todo de color blanco o negro, por lo que déjate querer y confía más en aquellas personas que conviven contigo. ¡Verás como la felicidad llama a tu puerta sin darte cuenta!

Pájaro 4

Las personas que han respondido con el pájaro 4 se caracterizan por ser pesimistas y ver siempre el vaso medio vacío. No obstante, estas personas buscan la felicidad, pero jamás podrán encontrarla porque piensan que sus actos no causan ningún tipo de repercusión.

Te aconsejamos que salgas a pasear y te relaciones con otras personas. Deja que su positividad te influya y forme parte de tu vida. ¡Verás como el miedo a lo desconocido va disminuyendo rápidamente!

Pájaro 5

Si has visto el pájaro 5 en primer lugar, significa que tienes miedo a lo desconocido y te encierras en ti mismo. Pensar en el futuro te aterra y crees que vas a lesionarte con facilidad. Para evitar ese miedo, empieza a aceptar las cosas que suceden a tu alrededor y deja que te sorprendan. ¡Sólo así serás feliz!

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST DE PERSONALIDAD?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿PARA QUÉ SIRVE UN TEST?

Como definimos, un test de personalidad es un proceso, ajustado a ciertas normas generales, al cual una persona es sometida por otra utilizando cierto material, en este caso imágenes donde puedes percibir figuras captadas por tu cerebro, para medir o diagnosticar ciertas características y con un determinado fin.

¿QUÉ CONCLUSIONES SACAMOS DE ESTAS PRUEBAS?

Tomando en cuenta la información que nos puede aportar un test de personalidad, definimos que es clara la importancia de estos contenidos, ya que con ellas se puede medir adecuadamente los rasgos del individuo con la mayor objetividad posible.

¿Qué permitirá todo esto? Que el usuario logre desempeñar actividades que realmente se ajusten a su personalidad, aumentando la productividad dentro de la organización y disminuyendo considerablemente los márgenes de error por despidos o abandono.

