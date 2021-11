Acabas de ingresar a una nota donde está un test viral de personalidad que probablemente te guste mucho. Y es que la prueba psicológica es capaz de revelarte si eres una persona agradable. Sí, tal y como acabas de leer.

¿Qué debes hacer para participar en este test viral?

Para participar no tienes que hacer nada del otro mundo. Solo debes responder una simple pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? Nada más. Según MDZ Online, lo que digas será determinante para que sepas cómo eres realmente.

No mientas

En la ilustración, que ya circula en Facebook y otras redes sociales, hay dos opciones: un gato y una taza de café. Como cada alternativa tiene un significado diferente, te pedimos que seas honesto(a) a la hora de contestar. Si mientes, tú solo(a) te engañas. ¡Ya estás avisado(a)!

Imagen del test viral

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona agradable. Solo dinos qué ves primero. ¿Un gato o una taza de café? (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Gato:

Si lo primero que viste en la imagen fue el gato, eres una persona amable, bondadosa, muy agradable, que nunca prejuzga. Eliges no discutir. Solo te enfrentas cuando no ves otra salida. Respetas la opinión de todos. Perdonas con facilidad. No guardas rencor. Rara vez tomas decisiones sin antes consultar a tu familia. Tus seres queridos son muy importantes para ti. Crees que la gente puede cambiar para bien.

Taza de café:

Si lo primero que viste en la imagen fue la taza de café, eres una persona temerosa. Te asusta el futuro. No tienes idea de cómo resolver los imprevistos. Jamás dejas cosas libradas al azar. Eres muy organizado(a). Tu mirada está puesta en el mañana, por lo que no disfrutas el presente.

