Como cada día, te contamos que los test de personalidad se han convertido en parte de nuestra rutina diaria, así como los retos virales, que encontramos en Facebook mayormente. A continuación, en la nota podrás encontrar una prueba visual que se encuentra en boca de miles de usuarios porque nos demuestra claramente la forma de ser de cada uno. Te explicaremos cada detalle.

Si deseas participar, te informamos que lo que tienes que hacer es observar una ilustración y responder una pregunta: ¿Viste primero una serpiente o una mano? Te sorprenderá saber que, según iProfesional, tu respuesta te dará información valiosa sobre tu personalidad.

IMAGEN COMPLETA

Responde qué ves primero en la ilustración y conoce todo sobre tu forma de ser. (Foto: iProfesional)

Si ves una mano: Eres una persona que rara vez se conforma. Siempre estás buscando nuevos desafíos y aventuras para poner a prueba tus capacidades. No te gusta quedarte quieto, la zona de confort no es lo tuyo. Detestas los conflictos y cuando algo no te gusta, prefieres marcharte sin dar muchas explicaciones.

Para ti, la vida es una sola y no te privas de hacer nada. Vives tus días como si todos fueran el último. El presente es lo más importante que tienes y no lo quieres malgastar con problemas o asuntos sin sentido. Eres bondadoso y amable con todo aquél que se cruza en tu camino. No eres rencoroso.

Si ves una serpiente: Te destacas por ser alguien muy observador y detallista. No soportas que te den órdenes o te marquen el camino a seguir. No crees en el amor para toda la vida y prefieres tener relaciones cortas pero memorables. Tiendes a sobresalir por tu capacidad creativa.

Conoces los secretos más profundos de todos los que te rodean ya que los demás ven en ti a una persona con la que pueden hablar de todo. Detestas los malos tratos y la hipocresía. Prefieres una verdad dolorosa antes que una mentira piadosa.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?