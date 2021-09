Todos los test de personalidad que se viralizan en redes sociales tienen como fin acercarte a tu interior, a lo que tu mente quiere, tu corazón busca y, quizás, por fuera no lo quieras notar. La pandemia del coronavirus nos acercó a este tipo de notas ya que no teníamos muchas opciones de entretenimiento y estas plataformas se volvieron nuestro pan de cada día. Por si fuera poco, las respuestas de esta prueba psicológica te trae sorpresas que no tenías en consideración, por lo que te pedimos que no dejes pasar más tiempo.

Lo que tienes que tener en consideración, en primer lugar, es que la sinceridad es fundamental en este tipo de notas virales. Lo único que te pedimos, como mencionamos en el enunciado, es que de la forma más genuina nos respondas qué fue lo primero que llegaste a ver en la prueba del test de personalidad, si fue una mariposa o un tigre.

De las dos opciones que existen, hay una que elegirás por predilección, apunta ahí. Conoce si eres una persona leal con tus seres queridos dependiendo qué viste primero. Ojo, solo hay dos alternativas, una más estructurada que la otra, pero dependiendo tus prejuicios y lo que pida tu subconsciente, sacarás a relucir lo mejor -o peor- de ti.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Responde si ves una mariposa o un tigre para conocer qué quiere decirte sobre tu forma de ser. (Foto: Facebook/Mdzol)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Mariposa - Eres una persona que se destaca por su gran poder de observación. A su vez, tiendes a sobresalir por tu creatividad y por la rapidez con la que resuelves cualquier desafío. Tus consejos son los mejores y tus amigos siempre acuden a ti en búsqueda de ellos. Quienes te rodean te ven como una persona en la que pueden depositar toda su confianza y hablar de absolutamente todo. Guardas los secretos más ocultos de mucha gente y en ti quedarán por siempre. Detestas las injusticias y los malos tratos.

Tigre - Eres alguien que siempre va de frente. No sabes disimular cuando algo te molesta. Eres muy franco y honesto. Tu excesiva sinceridad muchas veces te ha traído fuertes dolores de cabeza. No soportas la hipocresía y la gente falsa. Te destacas por la responsabilidad con la que emprendes todos tus proyectos. Constantemente estás en la búsqueda de nuevos desafíos y aventuras para ponerte a prueba. No te gusta quedarte quieto y menos mantenerte en tu zona de confort.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

