En Facebook y otras redes sociales no solo abundan los acertijos visuales, también hay una gran cantidad de test de personalidad. Como hoy en día son muy populares, decidimos darte a conocer una prueba viral psicológica capaz de indicarte si eres una persona sobreprotectora.

Para participar en este test viral solo debes decir qué ves primero en la imagen. Te sorprenderá saber que tu respuesta, de acuerdo a MDZ Online, te brindará información que tal vez desconocías sobre tu forma de ser.

Como opciones en la ilustración tienes un libro y unas manos. Nada más. Recuerda ser honesto(a) a la hora de contestar, pues cada alternativa tiene un significado distinto en este test de personalidad. ¡Estás avisado(a)!

Imagen del test viral

¿Qué ves primero en la ilustración? (Foto: MDZ Online)

Respuesta del test viral

Libro

Si lo primero que viste fue el libro, siempre estás pendiente del bienestar de los demás. Eres una persona muy sobreprotectora con tus seres más queridos. Eres generoso(a), amable y cordial con la gente que se cruza en tu camino. Te cuesta resolver problemas. Te paralizan los imprevistos. Sufres cuando las cosas no salen como las planeaste.

Manos

Si lo primero que viste fueron las manos, eres una persona que destaca por su libertad. Tienes una mente abierta. Escuchas y respetas la opinión de los demás. Te vas de los lugares donde sientes que no tienes la posibilidad de crecer. No te agrada la zona de confort. Siempre estás dispuesto(a) a ayudar. No te agrada juzgar e intentas de ponerte en los zapatos de los demás para entender mejor las cosas.

TE PUEDE INTERESAR