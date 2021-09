Acabas de ingresar a la nota donde podrás participar en un reto viral que causa furor en Facebook y otras redes sociales. Nos referimos al acertijo visual en el que debes hallar las mochilas sin correa en una imagen.

Este desafío no tiene un límite de tiempo, por lo que te pedimos que no te desesperes. Abre bien los ojos y presta mucha atención a los detalles de la ilustración. Tienes que esforzarte al máximo si deseas cantar victoria.

Sabemos que a simple vista da la impresión de que en la imagen todas las mochilas poseen correa, pero la verdad es que no es así. Para ser exactos, hay cuatro que no tienen. Sí, no hay más. El detalle es que están perfectamente escondidas.

Imagen del reto viral

¿Eres capaz de encontrar las mochilas sin correa en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

El acertijo visual tiene un alto nivel de dificultad. Solo un 2 % de participantes pudo superarlo. Es por esa razón que hemos decidido informar a las personas dónde se encuentran exactamente las mochilas que no poseen correa. Si quieres saber la ubicación de cada una, mira la imagen que está aquí abajo.

Aquí están las mochilas sin correa. (Foto: Noticieros Televisa)

Noticieros Televisa se encargó de crear el reto viral presentado en esta nota. Lo publicó el 23 de septiembre en su página web. En estos momentos, el desafío no deja de dar la hora en varias redes sociales como Facebook.

TE PUEDE INTERESAR