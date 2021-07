En redes sociales, no solo abundan fotografías de gatitos hermosos y rechonchos o videos de personas realizando buenas acciones, sino también los tests virales. Muchos de estos tienen un matiz psicológico. Ese detalle hace que más temprano que tarde se vuelvan populares. Uno de los que últimamente ha acaparado la atención de los internautas puede indicarnos cómo te ven los demás. Este consiste en decir lo que vemos primero en una imagen. Descuida, estimado usuario. Baja un poco más para hallarla en la actualidad.

¿Te animas a conocer cómo es que los demás te perciben? Podrás hacerlo a continuación, pues solo deberás responder qué es lo primero que viste. Verás una imagen compuesta por dos figuras, de las cuales solo deberás quedarte con la primera que hayas percibido. ¡Confía en tu percepción! Líneas más abajo, podrás apreciar el significa de estas mismas.

Es necesario aclarar que esta prueba no solo es un juego para distraerte en estos tiempos difíciles, sino que también cuenta con validez científica que la hace aún más interesante. Asimismo, te recordamos que no existe un tiempo límite, así que tómalo con calma. No olvides pasar esta nota a todos tus amistades y familiares par que ellos también se conozcan más a sí mismos.

IMAGEN DEL TEST

Dinos lo primero que ves en la imagen y conoce cómo te ven los demás. (Foto: Mdzol)

RESPUESTAS DEL TEST

Rostro - Eres una persona muy realista que se destaca por tener los pies en la tierra. Ves al mundo tal cual es y todas tus decisiones están tomadas en base a la lógica. No dejas nada librado al azar y rara vez te dejas guiar por tus sentimientos. Antes de cualquier elección pones en la balanza todos los pros y los contras. La impulsividad no es un rasgo que te caracteriza. No eres de equivocarte ya que tomas con cuidado todo lo que haces. Asumes tus compromisos con mucha responsabilidad y dedicación.

Pájaros - Eres alguien que se destaca por ser muy idealista. Aspiras a soñar en grande y son pocas las veces que has podido bajar a la tierra todo lo que pasa por tu cabeza. Sabes apreciar la belleza en todo y en todos. Para ti, el mundo es maravilloso. Siempre buscas destacar lo bueno y las virtudes (aunque sean pocas) que tienen los demás antes de darle prioridad a sus defectos. Eres de lo que ven el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Eres alguien muy sociable. A la hora de tomar decisiones se te presenta un problema ya que no puedes discernir con claridad qué es lo mejor para ti por creer que todo lo que te rodea es fantástico.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

