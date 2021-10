Ya son millones de usuarios en Facebook y otras redes sociales que publican a diario los resultados que consiguen a través de los test viral de personalidad. Estas pruebas psicológicas han ganado mucha popularidad entre las personas, porque son capaces de revelar rasgos y detalles de nuestra personalidad que comúnmente ocultamos ante el resto.

Te mostramos la ilustración del test viral de hoy. En la imagen se pueden ver seis ventanas distintas. Lo único que tienes que hacer es elegir la que te provoque más temor y miedo. Luego de esto, desplázate hasta la parte baja de la nota, y descubre los resultados.

Es necesario que respondas con la verdad al test psicológico, pues solo así conocerás con precisión el significado de cada elemento. A continuación te dejamos la imagen para que descubras la verdadera esencia de tu personalidad.

IMAGEN DEL TEST

Mira la imagen del test de las ventanas, elige una y conoce los problemas que estás pasando ahora. (Foto: namastest)

RESULTADOS DEL TEST

La primera ventana muestra a una persona muy frustrada. A pesar de ser abierta y amigable muchas veces confía en quienes no se lo merecen y en quienes la decepcionan. Muchas veces piensa en cómo sería vivir en una isla desierta donde no se cruzará con gente mala.

La segunda ventana revela un alma con necesidad de vaciarse. Es una persona que siempre va a ayudar a los demás pero eso no significa que siempre tenga que ser quien resuelva los problemas de otros. Le cuesta decir que no.

La tercera ventana del test muestra a una persona que tuvo una pérdida reciente y por eso intenta constantemente recapitular recuerdos que lastiman. No puede despedirse de lo que sucedió y eso la atormenta.

La cuarta ventana revela a una persona gobernada por la ansiedad y pase lo que pase no se va a saciar. El resentimiento no la deja tranquila y le cuesta perdonar a quienes le fallaron a tu confianza.

La quinta ventana del test muestra a una persona sin confianza: “No soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente hermoso, no lo suficientemente inteligente”, suele decir. Se siente mucho menos que los demás y aunque no lo muestre por fuera, lo piensa todo el tiempo.

La sexta ventana muestra a alguien que se vio vencido por la inactividad y que se propone tantas metas imposibles que al no concretarlas llevan a la depresión.

