Tus conocimientos en moda y lujo marcarán la diferencia en este acertijo visual. Desde ya, te damos esa primera pista para que puedas solucionar el desafío que es viral en redes sociales en las últimas horas. Las dos ‘influencers’ decidieron subir un post en Instagram, pero huno unas cuantas personas que se dieron cuenta de un enorme pequeño detalle en el reto que “canceló” a una de ellas.

Dos ‘instagramers’ tiene casi la misma cantidad de seguidores en Instagram y ‘likes’, pero una de ellas ‘estafa’. ¿Puedes dar con el detalle del viral que marca al diferencia entre las dos creadoras de contenido? Solo los observadores y conocedores lograrán responder.

Cada viral que mostramos en Depor intenta impulsar tus habilidades a un nivel superior. A veces, la lógica manda, los sentidos ‘arácnidos’ o de FBI, pero en este acertijo priorizará el conocer más allá los lujos y objetos que suelen usar estas personas ricas.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Quién de las dos bloggers no es rica? El test lógico resuelto por un mínimo detalle. (Foto: Genial.Guru)

¿Ya diste con la respuesta en esta imagen que te pedía la prueba visual? Seguro que sí, que ha sido toda una proeza; pero si no es así, no te preocupes. Solo tómate unos segundos más para responder acertadamente, pero si no lo logras, no te desesperes que la solución vendrá en el siguiente párrafo.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Pues bien, te dejamos con la respuesta del objetivo del viral. A estas alturas, solo deberías tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti.

Solución del test lógico: aquí está el detalle que resuelve el viral. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.