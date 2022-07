Para que este test viral funcione como se debe, tienes que responder con la verdad al mencionar qué viste en primer lugar. Como respuestas tendrás al bebé, los árboles y una pareja. Lo que menciones o tengas en mente para esta prueba psicológica te dirá si eres o no alguien que se divierte en las fiestas.

Es importante que sepas que en este test no existe respuesta incorrecta, pues cada elemento que se muestra en la ilustración tiene la explicación ideal para lo que viene ocurriendo en tu vida. Cuando ya tengas tu elección, resérvala en tu mente y líneas más abajo conocerás los resultados.

Recuerda que cada opción posee un significado distinto. Pero no te tomes todo muy en serio, ya que esta prueba tiene resultados sin validez científica. ¡Solo diviértete por un momento!

IMAGEN COMPLETA

Test viral: mira lo que significa para ti si viste al bebé, la pareja o los árboles en primer lugar. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL TEST

Bebé

Definitivamente la fiesta no es lo tuyo, así que no te sientas culpable si no tienes ganas de salir. Eres una persona que gusta de momentos de tranquilidad y piensa más en lugares tranquilos y sin tanta bulla. Puedes disfrutar de una reunión pero sin tanto barullo.

Pareja

Aunque no te gusta tanto fiestear, lo haces porque sabes que es un buen momento para compartir y disfrutar la compañía de tus amigos. Disfrutas los momentos en compañía de tus seres queridos y no te haces problemas por estar en lugares cerrados, de harta bulla o reuniones pequeñas con tal que sea con ellos.

Árboles

Lo tuyo, lo tuyo es andar de fiesta en fiesta, tu personalidad alegre hace que seas bienvenido sea cual sea el evento al que asistas. No te importa sin son reuniones, fiestas o grandes eventos, te gustará siempre estar de fiesta. Lunes, martes, miércoles... siempre es un buen día para divertirse.

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.