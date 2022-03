Revisa bien la gráfica de este desafío viral y haz lo que te diga la mente. En este test de personalidad viral, lograrás resolver dudas sobre tu forma de ser con solo elegir una de las llaves que ves en esta prueba psicológica de hoy. Claro está que si buscas inspeccionar tu mente, toda ayuda externa será bienvenida. Ojo, en muchas ocasiones hay llaves que no queremos abrir, pero en esta ocasión, todas serán a la puerta de tu alma correcta.

¿Quieres conocer más sobre ti en este test viral? Verás estas llaves de diferentes modos, aunque solo una llamará tu atención rápidamente. Elígela que te dirá algún aspecto de tu forma de ser que podrás tomar para bien o para mal, dependiendo de ti.

Si deseas participar, te decimos ya mismo que no tienes que hacer nada fuera de lo normal. Solo debes decirno qué llave te gusta o atrae más en la imagen. Pero ojo, nada más hay cinco opciones. Además, cada alternativa posee un significado distinto para ti.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

¿Qué llave llama más tu atención? Elige una del test viral y revélate lo que dice tu subconsciente. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

1

¡Wow! Tu llave parece una hoja de trébol. Y tu habitación, un arcoiris. En el techo está escrita la frase: “Todo lo que pasa es para bien”. La habitación tiene paredes colorida y muchas puertas igual de llamativas, que el dueño puede abrir fácilmente y, sin darse cuenta, caer en un abismo negro detrás de ellas.

2

La llave más complicada da a entender que detrás de tu puerta se oculta una casa muy creativa. Tiene de todo: esculturas talladas en madera, pinturas hermosas, lienzos que esperan al dueño y un montón de otras cosas para crear. Todo esto está adornado con un sillón antiguo donde pasas mucho tiempo: te acuestas a mirar tus lienzos vacíos y a pensar.

3

Con esta llave tan segura y fuerte no solo podrás abrir tu puerta, sino tambie´n las puertas de otros universos. No tienes ningún obstáculo frente a ti, siempre logras lo que te propones. En tu cuarto se encuentra lo más importante: una pared que refleja todos tus éxitos.

4

Al igual que esta llave, detrás de tu puerta se oculta una casa bastante complicada. Tiene muchas cosas interesantes en su interior: ejemplares de libros raros, reliquias antiguas, trofeos de viajes y una lista enorme de las reglas de tu casa, complicadas e inentendibles. Quien las infrinja, lo corres enseguida.

5

Elegiste una llave clásica. Y tu habitación es un buen clásico viejo. Incluso, se podría decir que es demasiado vieja. Al parecer, no estás al tanto de las últimas innovaciones o simplemente no te gustan y no te agrada la idea de salir de tu territorio.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes.

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”. En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser.