El ser humano siempre busca conocer más sobre sí mismo. Saber más de nuestra personalidad o descubrir distintos aspectos que ocultamos, es lo que a algunos les roba el sueño. Si tú eres uno de ellos, para fortuna tuya te mostraré un test visual que tiene la facultad de revelarte cuál es tu verdadera fortaleza con simplemente elegir uno de los símbolos que muestro en la gráfica.

En la ilustración del test visual se aprecian 6 figuras completamente distintas una de la otra. Se logra identificar una cruz, estrella, un sol y demás. Tú debes elegir aquel que capte más tu atención o te agrede, por los motivos que tu solo tu personalidad te guiará. Cuando ya tengas una respuesta, te invito a leer con atención el significado de tu decisión.

Mira la imagen del test visual

Es muy simple lograr conocer los resultados de este test visual. Solo elige un símbolo y luego lee los resultados.| Foto: namastest

Te muestro los resultados del test visual

Símbolo 1: es hora de dejarlo todo y confiar en el universo. En lugar de tratar de luchar contra lo que es, simplemente da un paso atrás y permítete ir con el ritmo y el flujo de la vida. Evita tomar decisiones precipitadas, medita y deja que la quietud te guíe.

Símbolo 2: los límites no son malos si se construyen conscientemente y con intención guiada. Es hora de que pongas algunos de estos límites en su lugar, ¡porque hay mucha dispersión! Al tener límites claros, le das a tu vida una pequeña estructura y guía que es exactamente en lo que necesitas enfocarte ahora mismo. Debes poner tu atención en tomar responsabilidad por cosas que no van a ser planeadas y dejar de esparcir tu tiempo y energía entre personas y situaciones que ya no están sirviendo a tu propósito superior.

Símbolo 3: aunque las cosas no siempre son claras para ti, este mensaje es para hacerte saber que todo va a estar bien. Estás en tu camino más alto, y aunque puedes tener muchas preguntas, el Universo te está haciendo saber que estás guiado y cuidado. Confía en que todo saldrá perfectamente y con el tiempo divino.

Símbolo 4: es hora de dejar atrás el pasado. Muchos están atascados en lo que era, y se pierden el ahora. Aunque es importante que te entristezcas y te des tiempo para sanar, no hay ningún beneficio en volver a contarte las mismas viejas historias una y otra vez. Deja el pasado donde está y mira hacia adelante.

Símbolo 5: las cosas están avanzando rápidamente y es hora de establecer nuevas metas e intenciones. La vida se ha estado moviendo a un ritmo acelerado, y parece que las cosas finalmente están ganando impulso. ¡Qué momento perfecto para establecer algunas metas nuevas para este nuevo capítulo de tu vida! Comienza por ir hacia adentro y trabajar en lo que tu corazón desea realmente.

Símbolo 6: estás demasiado concentrado en lo externo en lugar de mirar hacia adentro. En lo profundo de tu corazón yace la respuesta a todas tus preguntas, pero a menos que calmes tu mente, ¿cómo puedes escucharlas? Tu cabeza está llena de desorden y tu mente está confundida.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

