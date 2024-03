Conocernos a la perfección es lo que venimos buscando desde el primer momento en que abrimos los ojos. Con el paso de los años vamos conociendo más nuestros gustos y costumbres, pero te has preguntado en algún momento cuál es tu auténtico ser. En ciertos momentos seguramente ocultas diferentes aspectos, por lo que el siguiente test visual resulta crucial para conocerte aún más. Y la única forma de acceder a esa serie de resultados es indicando cuál de todos los elementos que aparecen en la gráfica se apoderó de tu atención.

Mira la imagen del test visual

TEST VISUAL | En la imagen aparece la figura que debes analizar para conocer los resultados.| Foto: namastest

Conoce los resultados del test visual

Si lo primero que viste fueron unos brazos:

Es posible que seas una persona altamente responsable. Tienes metas bien definidas y persistes hasta alcanzar todo aquello que te propones. La fidelidad y la lealtad son rasgos prominentes en tu personalidad, y siempre cumples con tus compromisos. Te distingues por tu aguda inteligencia, una gran perseverancia y una creatividad admirable. Si te enfrentas a contratiempos, te levantas con renovadas fuerzas para alcanzar tus objetivos. Prefieres avanzar con paso firme y seguro, valorando la comunicación en las relaciones y evitando guardar rencores.

Si lo primero que viste fue un corazón:

Es probable que seas una persona que valora la libertad y la nobleza. Consideras que la vida es breve y, por lo tanto, no te privas de las experiencias que te brindan placer. La culpa no tiene cabida en tu mundo, y vives sin preocuparte por las opiniones ajenas. Eres auténtico y evitas juzgar a quienes no conoces. Te distingues por tu bondad, amabilidad y por prestar atención a quienes cruzan tu camino. Tu familia ocupa un lugar especial en tu vida, y harías lo que fuera necesario para asegurar su felicidad.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

