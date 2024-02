¡Hola! ¡Qué genial que estés aquí! Te tardaste un poco, pero alégrate porque ya podrás conocer muchas sobre ti. Lograrás eso con el test visual de esta nota. La información la recibirás luego de haber seleccionado una de las llaves que se encuentran en la imagen de abajo. ¡Algo más fácil que esto no hay!

Es necesario recalcarte que no está permitido elegir cualquiera. Para que leas cosas relacionadas a tu forma de ser, debes escoger la que más te haya llamado la atención. Ese es el camino. No digas después que no te avisé. Habiéndote recalcado ello, ¡adelante!

Imagen del test visual

En la imagen del test visual se pueden apreciar seis llaves diferentes. No me preguntes qué abren porque no lo sé. Igual eso no es importante aquí. Lo que interesa es que selecciones una. Los resultados de la prueba te sorprenderán, pero ojo a esto: no poseen validez científica.

Resultados del test visual

Llave 1:

Si seleccionaste esta llave, eres una persona racional, decidida y muy analítica. Pero también puedes llegar a ser vulnerable y frágil.

Llave 2:

Si elegiste esta llave, eres una persona innovadora, independiente, carismática y fuerte. Obtienes fácilmente lo que quieres.

Llave 3:

Si seleccionaste esta llave, eres una persona decidida. Tienes ideas interesantes y mucha confianza en ti.

Llave 4:

Si elegiste esta llave, eres una persona optimista, alegre y extrovertida. Pero también puedes llegar a ser un poco despistado(a) e impulsivo(a).

Llave 5:

Si seleccionaste esta llave, demuestras poseer una personalidad auténtica y creativa. Experimentas la originalidad en cada fibra de tu ser. A veces, te encuentras inmerso en un sentimiento de exclusión y falta de comprensión por parte de los demás.

Llave 6:

Si elegiste esta llave, eres una persona racional y muy leal. Tienes sentido común y una gran capacidad de concentración. Te cuesta salir de tu zona de confort.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

