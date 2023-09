Una de las figuras geométricas más fáciles de identificar es el triángulo. Te lo menciono porque en la imagen que está abajo puedes apreciar bastantes y tú solo tienes que seleccionar uno para participar en el test visual del momento, que es capaz de revelar cuál es tu verdadera manera de ser en un dos por tres. Antes de que hagas algo, toma asiento. ¡Prepárate para lo bueno!

La imagen del test visual

Para ser exactos, hay nueve triángulos en la ilustración. Si dijera que todos son iguales, te estaría mintiendo y no quiero hacer eso. Observa bien la gráfica para que puedas elegir el que más te gusta. Apenas escojas uno, debes ir a la sección de resultados del test visual para que conozcas el significado de tu respuesta. ¡Sí! ¡Eso es todo! Solo no olvides que aquí no hay validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra nueve triángulos. Tienes que elegir uno. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Triángulo 1:

Si seleccionaste este triángulo, tienes una fuerza de voluntad admirable. Eres una persona que siempre apunta alto. Jamás ves los obstáculos que hay en tu camino.

Triángulo 2:

Si elegiste este triángulo, eres una persona muy amable. Siempre estás disponible para los demás. Das buenos consejos a quienes te rodean.

Triángulo 3:

Si seleccionaste este triángulo, aparentas ser una persona hostil y gruñona, pero lo cierto es que tienes tu lado sentimental. Te da miedo ser herido(a).

Triángulo 4:

Si elegiste este triángulo, sabes empatizar con los demás. Eres una persona muy transparente. Nunca dejas de sonreír. No soportas la mentira. Te encanta la sinceridad.

Triángulo 5:

Si seleccionaste este triángulo, siempre intentas hacer realidad tus sueños. Eres muy inteligente y testarudo(a). Tienes ideas geniales.

Triángulo 6:

Si elegiste este triángulo, siempre buscas la libertad. Tienes conocimientos sobre música, literatura y más cosas. Eres consciente de que en la vida hay que correr riesgos.

Triángulo 7:

Si seleccionaste este triángulo, evitas las decepciones. Por eso eres una persona que se adapta al pensamiento de los demás.

Triángulo 8:

Si elegiste este triángulo, te preocupa la inestabilidad financiera. Eres una persona ahorradora y muy optimista.

Triángulo 9:

Si seleccionaste este triángulo, eres una persona a la que le encantan las aventuras. Detestas la rutina.