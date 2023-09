El test visual de esta nota se convertirá en uno de tus favoritos porque es capaz de sacar a la luz lo que te falta en tu relación sentimental. Sí, no es broma. Lo mejor de todo es que no necesitas hacer algo muy difícil para saber eso. En el siguiente párrafo te explicaré cómo participar en la prueba, que no deja de ser comentada en las redes sociales, al igual que la que “expone tu edad mental” y la que “revela si eres buen amante”.

Los corazones que aparecen en la imagen que dejé más abajo no están ahí por las puras. Tienes que mirarlos con mucha atención para poder elegir uno. Puede ser el que más te guste o haya llamado tu atención. Pero piénsalo bien ya que no está permitido cambiar la respuesta.

La imagen del test visual

En escoger uno, tienes que leer los resultados del test visual. Estoy seguro que te impresionarán bastante, a pesar de que no poseen validez científica.total hay cuatro corazones en la ilustración. Cada uno esconde un significado distinto. Luego de

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra muchos corazones. Debes escoger uno. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Corazón 1:

Si elegiste este corazón, lo que te falta en tu relación es pasión. Necesitas más emociones.

Corazón 2:

Si escogiste este corazón, lo que te falta en tu relación es libertad de acción. Estás un poco congelado(a) en tu hermoso jardín.

Corazón 3:

Si elegiste este corazón, lo que te falta en tu relación es viajar. Necesitas momentos inusuales.

Corazón 4:

Si escogiste este corazón, lo que te falta en tu relación es atención. No tienes la suficiente. Necesitas conectar con tu pareja.

