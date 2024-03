Como ya tomaste la decisión de ingresar a esta nota de Depor, ahora solo te falta dar un paso, que es participar en el test visual de aquí. Cuando estuve en tu posición, sentí una gran emoción, ya que me iba a conocer fácilmente. Es por eso que sé por lo que estás pasando. Tranquilo(a). Todo estará bien. En esta prueba simplemente debes elegir uno de los elefantes que se encuentran en la imagen de abajo. Apenas lo hagas, averiguarás cómo eres en realidad. En otras palabras, con una simple acción tendrás una estupenda recompensa que jamás olvidarás. Luego de haberte sumado a este contenido, anímate a compartirlo con tus seres queridos. Estoy seguro que ellos te lo agradecerán bastante.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay seis elefantes. Ninguno es igual al otro. Como ya te indiqué que debes escoger uno, míralos detenidamente. No des tu respuesta solo por cumplir. Asegúrate de estar seguro(a), ya que después no habrá marcha atrás. Los resultados de la prueba te dejarán boquiabierto(a), pero ten en cuenta lo siguiente: no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis elefantes distintos. Escoge uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Elefante 1:

Si elegiste este elefante, te gusta tener un equilibrio en tu vida. Eres una persona armoniosa, tranquila y espiritual. Te alejas de los conflictos porque no te agradan.

Elefante 2:

Si escogiste este elefante, eres una persona idealista, responsable y perfeccionista. A veces tienes dificultades para aceptar las opiniones de los demás. No te agrada mucho el cambio.

Elefante 3:

Si elegiste este elefante, te gusta la estabilidad en todos los aspectos de tu vida. Eres una persona cautelosa y sensible. Te asusta lanzarte a nuevos proyectos que no concuerden con tus planes.

Elefante 4:

Si escogiste este elefante, prefieres que todo fluya. Eres una persona emprendedora, activa, alegre e impetuosa. Te encantan los viajes y las aventuras.

Elefante 5:

Si elegiste este elefante, los sentimientos gobiernan tu vida. Eres una persona sensible, emocional y auténtica. Sabes valorar lo bueno y lo malo.

Elefante 6:

Si escogiste este elefante, puedes ayudar a los demás de manera desinteresada. Eres una persona incondicional y compasiva. Odias la traición.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales!

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

