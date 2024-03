Andar por las calles sabiendo cómo soy realmente es una sensación única. Pude experimentar eso después de haberme sumado al test visual de esta nota de Depor. La prueba me permitió averiguar muchas cosas sobre mi personalidad y, para ello, nada más tuve que escoger uno de los candados que aparecen en la imagen de abajo. Si tú quieres obtener información correspondiente a tu persona, no dudes en seleccionar uno. Solo ten en cuenta que tu elección debe estar basada en tus gustos. De esa manera, te asegurarás de leer algo preciso sobre ti. No hay nada complicado aquí. De hecho, podría decir que participar en esta prueba será una de las actividades más fáciles que realizarás en esta semana.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay cinco candados, los cuales se diferencian por su color y forma. Míralos todo el tiempo que quieras para que tengas en claro cuál es el que más te gusta. Una vez que ya sepas eso, debes ir a la sección de los resultados. Estos te dejarán boquiabierto(a), pero ojo a lo siguiente: no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cinco candados. Elige uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Candado 1:

Si seleccionaste este candado, eres una persona fuerte. No te generan temor las dificultades que se te presentan. Impones tus reglas. Tienes buenas intenciones.

Candado 2:

Si elegiste este candado, eres una persona divertida con tu círculo más íntimo, pero en un entorno nuevo, destaca tu timidez. Sabes apoyar y escuchar a todos. Tu creatividad es impresionante.

Candado 3:

Si seleccionaste este candado, eres una persona impulsiva. Siempre anhelas nuevas emociones. La gente te considera “un alma eternamente joven”. Tienes la capacidad de animar a los demás.

Candado 4:

Si elegiste este candado, eres una persona puntual, responsable, confiable y organizada. Puedes conseguir lo que deseas.

Candado 5:

Si seleccionaste este candado, eres una persona muy intuitiva. No te conformas con las respuestas superficiales. Te atrae la religión, el misticismo y los secretos del arte.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

