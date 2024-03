Me he dado cuenta que participar en este test visual tranquilamente puede ser una de las actividades más sencillas que realizarás en esta semana de marzo. Y es que en la prueba de acá solo debes indicar cuál es el color de tu cabello para que conozcas la clase de persona que eres en realidad. Cuando yo di mi respuesta, estaba un poco nervioso. Lo acepto, pero logré tranquilizarme para poder leer bien el resultado que me tocó. Recuerda que una mentira te alejará de cualquier posibilidad de acceder a información precisa con respecto a tu forma de ser, así que no engañes. Que eso no pase por tu cabeza en ningún momento. Los usuarios que actuaron de manera incorrecta acabaron arrepintiéndose porque perdieron el tiempo tontamente. ¡No cometas ese mismo error, por favor!

Imagen del test visual

Hay cuatro mujeres en la imagen del test visual. Está la de pelo negro, la rubia, la castaña y la pelirroja. Luego de mirarlas, contesta lo siguiente: ¿Quién tiene el mismo color de cabello que tú? Cuando contestes con la verdad, será momento de ir más abajo. Ahí encontrarás el significado de lo que dijiste. Pero también te recalco que la prueba de hoy no posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro mujeres. Cada una tiene un color de cabello distinto. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Cabello negro:

Si tu cabello es negro, eres una persona decidida, sensible y reservada. Prefieres no hablar de tus sentimientos y problemas. Estás interesado(a) en la psicología, el arte y la religión.

Cabello rubio:

Si tu cabello es rubio, sabes cómo ser una persona atractiva y genuina. Te importa bastante tu apariencia. No confías mucho en los demás. Destacas en materias como matemática y ciencia.

Cabello castaño:

Si tu cabello es castaño, tienes un carácter muy uniforme y tranquilo. Eres una persona equilibrada, tolerante, sociable y comunicativa. Haces amigos con facilidad. Posees la capacidad de encontrar una salida a una situación aparentemente desesperada.

Pelirrojo(a):

Si eres pelirrojo(a), destacas por tu nerviosismo, por ser muy emocional, impulsivo(a) y, a veces, inconsistente. Tienes un carácter explosivo. Consideras que tu opinión es muy importante.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, "ya sea en grandes proyectos o en el día a día". Además, le permite gestionar mejor sus emociones, "incluso en las situaciones más difíciles".

