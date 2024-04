Esta fecha quedará grabada para siempre en tu memoria. No tengo ninguna duda de ello porque cuando participes en el test visual que te he traído averiguarás qué tipo de persona eres. Sí, es una locura. Yo pensé que eso no era posible, pero como ya participé en la prueba puedo decirte que todo es verdad. ¡Me gustó bastante lo que leí sobre mí! Aquí nada más tienes que contestar una simple pregunta luego de haber mirado con atención la imagen de abajo. La interrogante es: “¿Qué botón presionarías?”. No se te ocurra mentir. Solo sirve decir la verdad. No desaproveches esta magnífica oportunidad. A muchos usuarios les encantaría estar en tu lugar ahora mismo.

Imagen del test visual

La imagen del test visual permite apreciar seis botones. Todos se diferencian por el color que tienen. Tómate el tiempo que necesites para decidir. Solo ten en cuenta que después no habrá marcha atrás. Los resultados de la prueba esperan por ti, pero ojo: ninguno posee validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis botones. Indica cuál presionarías. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Botón rojo:

Si presionarías este botón, eres una persona práctica, dinámica y activa. Disfrutas que te vean, te escuchen y te reconozcan. Deseas demostrar que puedes hacer todo a la perfección.

Botón morado:

Si presionarías este botón, consideras que tienes todo lo que deseas, pero sabes que puedes lograr más. Por el momento, no quieres cambiar nada.

Botón verde:

Si presionarías este botón, intentas mantener el equilibrio en tu vida, pero quieres tenerlo todo. Puedes llegar a ser un gran amigo y un buen compañero; sin embargo, jamás te arriesgarás a enamorarte bastante de alguien.

Botón naranja:

Si presionarías este botón, eres una persona feliz cuando logras algo, sin importar qué tan pequeño sea. Te agrada tener éxito. No le temes a los cambios.

Botón azul:

Si presionarías este botón, eres una persona equilibrada y serena. No eres alguien que acepte riesgos. Consideras que la tranquilidad es importante.

Botón amarillo:

Si presionarías este botón, eres una persona optimista, abierta, cuidadosa, pero al mismo tiempo no le temes a los riesgos. Conoces bien tus habilidades internas.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.