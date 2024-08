Deja todo lo que estés haciendo para que puedas participar en el test visual que me animé a presentarte hoy. No te arrepentirás porque acabarás averiguando quién eres realmente con solo indicar cuál es tu ala favorita. Tu respuesta tiene que estar basada en las opciones presentes en la imagen de abajo. Ojo que engañar no está permitido. Aquí nada más sirve la sinceridad. No te preocupes por el tiempo porque no hay un límite para contestar. Relájate. Respira profundo y cuando te sientas preparado menciona tu preferida. No olvides compartir esta prueba con tus familiares y amigos para que más personas tengan la oportunidad de sumarse a la misma.

Imagen del test visual

Hay nueve alas en la imagen del test visual. Todas son distintas. Como ya te indiqué arriba, tienes que indicar cuál es tu favorita. Eso no es nada difícil de hacer. Ni siquiera te quitará bastante tiempo. A lo mucho serán unos cuantos minutos. Aprovecha. Los resultados de la prueba te dejarán boquiabierto(a).

TEST VISUAL | Esta imagen muestra varias alas de ángel. Indica cuál es tu preferida. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Ala 1:

Si esta es tu ala preferida, eres una persona generosa, sabia y madura. Tienes la capacidad de descubrir fácilmente las intenciones de los demás.

Ala 2:

Si esta es tu ala favorita, eres una persona sincera e imparcial. Tienes la capacidad para distinguir el bien y el mal.

Ala 3:

Si esta es tu ala preferida, eres una persona que valora mucho la honestidad. Cuando algo no te agrada, lo dices y/o lo arreglas de inmediato. Quieres llevarte bien con todos.

Ala 4:

Si esta es tu ala favorita, consideras que el amor es lo más importante de tu vida. Eres una persona dispuesta a ayudar a todos.

Ala 5:

Si esta es tu ala preferida, eres una persona inteligente y ambiciosa. Trabajas muy duro para conseguir lo que deseas.

Ala 6:

Si esta es tu ala favorita, eres optimista. Jamás pierdes la esperanza. No te agradan las personas tóxicas. Prefieres alejarte de todo aquello que pueda ponerte de mal humor.

Ala 7:

Si esta es tu ala preferida, eres una persona tranquila, pero también guerrera. Siempre luchas para alcanzar tus metas.

Ala 8:

Si esta es tu ala favorita, eres una persona creativa, solitaria, perfeccionista y muy soñadora. No expresas tus sentimientos fácilmente.

Ala 9:

Si esta es tu ala preferida, eres una persona apasionada. Intentas vivir al máximo. Te encanta aceptar los desafíos que se te presentan.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

