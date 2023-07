A veces, la persona que quieres en tu vida no es la indicada y no te das cuenta de ello hasta que pasa algo impactante. Para que sepas qué tipo de pareja necesitas, debes participar en el test visual de aquí, que está causando furor en Internet, al igual que otros contenidos, como “el reto viral que puede revelar si tienes una inteligencia por encima del promedio” y “la prueba que expondrá tu nivel de confianza, según el calzado que más te guste”.

En el titular de la nota te indico que en esta prueba tienes que seleccionar un león. Para ello, es fundamental mirar la imagen que he dejado más abajo. Puedes elegir el animal que más te guste. Solo no se te vaya a ocurrir después cambiar tu respuesta. El que escojas en primera instancia tiene la información exacta para ti.

La imagen del test visual

Como podrás darte cuenta, hay varios leones en la ilustración. No creas que debes seleccionar uno en segundos porque no es así. Tómate el tiempo que necesites. Si te preguntas si este test visual posee validez científica, te aclaro que no. La decisión de participar es tuya. Nadie te obliga.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis leones en total. Escoge uno para que sepas qué tipo de pareja necesitas. (Foto: namastest.net)

El significado de tu respuesta

León 1:

Si elegiste este león, necesitas una persona que siempre haga lo posible por divertirse. Te encantan las emociones fuertes y las personalidades brillantes. No toleras la rutina.

León 2:

Si escogiste este león, necesitas una persona sabia y tranquila, que comparta tus aspiraciones. No te agradan los pasatiempos sin propósito.

León 3:

Si elegiste este león, necesitas una persona ambiciosa. Te encanta estar orgulloso(a) de tu ser querido. Te gusta apoyarlo(a).

León 4:

Si escogiste este león, necesitas una persona que sepa lo quiere, que sea madura, rica y poderosa. Te agrada la gente exitosa.

León 5:

Si elegiste este león, necesitas una persona que te proteja, que decida todo.

León 6:

Si escogiste este león, necesitas una persona que aprecie más a la familia, que sea capaz de cuidar su futuro y pueda crear relaciones sanas y cómodas.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

