No voy a mentirte. Hay muchos test visuales en Internet, pero si deseas averiguar cómo eres realmente, no es mala idea que te sumes al de aquí. Y es que la prueba que motivó esta nota puede darte esa información de una manera rápida. Para ello solo tendrás que responder esta pregunta: ¿Con qué taza, de las que aparecen en la imagen de abajo, te quedas? ¡Nada del otro mundo!

No te lo dije en el párrafo anterior, pero te lo recalco ahora: mentir no te ayudará en nada. Las personas que engañan a la hora de participar en este test visual están destinadas a leer cosas que no guardan relación alguna con su forma de ser. ¡Ojo con eso!

Imagen del test visual

En la imagen del test visual se pueden apreciar seis tazas. Ninguna es igual a la otra. Míralas bien para que sepas cuál elegir. Cuando ya hayas tomado una decisión, anda a la sección de los resultados. Con respecto a estos, debo indicar que no poseen validez científica. A pesar de ello, ha gustado a muchos usuarios.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra muchas tazas. Indica cuál eliges. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Taza 1:

Si elegiste esta taza, eres una persona que se caracteriza por ser pasiva, equilibrada, calmada, armoniosa y tierna.

Taza 2:

Si escogiste esta taza, eres una persona que se caracteriza por ser orgullosa, por su estado de protección y perseverancia, y por tener buena autoestima. Tienes la capacidad de controlar cualquier situación.

Taza 3:

Si elegiste esta taza, eres una persona excéntrica, activa y competitiva. Posees una gran fuerza de voluntad.

Taza 4:

Si escogiste esta taza, eres una persona activa y espontánea. Te gustaría planificar todo en tu vida.

Taza 5:

Si elegiste esta taza, eres una persona encantadora y soñadora.

Taza 6:

Si escogiste esta taza, eres una persona que no le agrada salir de su zona de confort. No practicas deportes. Tu vida es monótona.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

