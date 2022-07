El subconsciente es famoso por ser un lugar muy misterioso e incompredido para la ciencia actual. La mente de cada uno es capaz de proyectar diferentes rasgos de nuestra personalidad, así como deseos secretos y emociones reprimidas, por lo que ahora te compartimos un test visual que promete sacar lo mejor de ti en segundos. Todo lo que tienes que hacer ahora es mirar la imagen completa del reto viral, elegir uno de los nueve ojos que hay y revisar cuál es su significado al final de la nota. Así de simple.

Tendencia en varios países, el test visual de hoy ha despertado el interés de miles de usuarios en redes sociales debido a su alta taza de efectividad. Si bien es cierto que el reto viral parece inofensivo, la verdad es que esta prueba ha dejado a más de uno con la boca abierta. ¿Te animas a pasar por este increíble desafío? Es tu momento.

Hablando ya de los resultados en este test de personalidad, te recordamos que lo único que necesitamos de ti es que elijas solo un ojo de las nueve opciones que te dan en este reto visual. Hecho esto, te invitamos a ver el final de la prueba para que descubras su significado y así sepas qué tipo de persona eres según tu elección.

IMAGEN COMPLETA

Test visual: conoce qué tipo de persona eres con solo elegir uno de los ojos de la imagen (Foto: Genial.Guru).

SOLUCIÓN DEL TEST

OJO #1

Eres un alma abierta. Eres una persona muy gentil y simpática que daría la bienvenida a cualquier persona en su corazón. Tú crees en obtener experiencias en lugar de aislarte del mundo. Prefieres herirte o molestarte que no tener emociones en lo absoluto. Sin embargo, evitar mostra tus preocupaciones.

En esta misma línea, no te gusta compartir tus problemas con otras personas, pues crees que tales problemas deberían tratarse en privado. Continuamente intentas estar ahí para otras personas, incluso si tienes en el fondo tienes el corazón roto. Ayudar a otras personas es una de tus mejores cualidades.

OJO #2

Eres una persona consciente. Te consideras justo y te gusta hacer lo correcto. Es uno de tus valores básicos en la vida e intentas seguirlo. Te gusta dejar una excelente primera impresión y tienes una imagen perfecta de tu ser ideal en la cabeza e intentas vivir a la altura de tus principios.

Crees que tus acciones tienen un gran impacto en las vidas de los demás, sin importar cuán generosas o no puedan ser. No te gusta ver la miseria y la injusticia a tu alrededor, e intentas corregirlo a través de tus propias acciones. El lema de tu vida es: “Sé el cambio que deseas ver en el mundo”.

OJO #3

Estás atrapado en tu propio pasado. En el fondo, sientes que estás atrapado, pero a veces no puedes determinar de dónde proviene ese sentimiento. Eres el tipo de persona que ha tenido un pasado muy salvaje y desagradable, afectándote todavía hasta el día de hoy. No puedes evitar sentir que tu vida es una especie de broma enfermiza e irónica.

Eres muy fuerte y siempre tratas de encontrar la paz, incluso en las cosas más pequeñas de la vida diaria. No compartes tus pensamientos más oscuros y has aprendido a lidiar con las situaciones por tu cuenta. Has sido herido mucho pero te lo guardas para ti. Eres un excelente juez de carácter y además sabes cómo recoger las piezas cuando se desmoronan.

OJO #4

Eres una persona filosófica. Te gusta observar y analizar los detalles. Te gusta examinar palabras e imágenes para darle sentido al mundo que te rodea. Es como si cada oración fuera un rompecabezas y tuvieras que dividirlo pieza por pieza porque esa es la única forma de sacarle el verdadero significado a las cosas. Y no muchas personas pueden hacerlo. Eres muy analítico y piensas demasiado las cosas.

De esta forma puedes conocer el significado más profundo de las cosas. Te pierdes muy fácilmente en tus propios pensamientos y esto hace que tu percepción se vuelva borrosa. No siempre se puede identificar lo que consideras “correcto” o “incorrecto”. Sin embargo, no deseas mostrarle al mundo cuán inseguro eres. Ves la vida como un rompecabezas complicado e intentas descubrir dónde encajan las piezas.

OJO #5

Eres misterioso. Eres el tipo de persona que todavía no se ha dado cuenta de quién es, pero estás seguro de una cosa: no te gustan las etiquetas o encasillarte en una cosa. Te gustan las contradicciones y tus sentimientos se ven fácilmente afectados por las cosas más simples. Sin embargo, no compartes mucho sobre ti con los demás.

No te gusta cómo intentan hacer que entres en sistema o que encajes en algo. Eres una persona de pocas palabras y acciones desconcertantes. Te gusta ser un espectador, te gusta ver las reacciones de la gente, y observar a las personas antes de dar tu opinión. Solo dices las cosas de las que estás absolutamente seguro.

OJO #6

Eres una persona sensible y amable. Eres el tipo de persona a la que le gusta observar las cosas. Te sientes muy enraizado en el mundo y eres muy consciente de todo lo que te rodea porque puedes leer personas y situaciones muy fácilmente. Puedes sentir emociones muy profundas y fuertes e incluso a veces las cosas más insignificantes pueden afectarte.

Lloras fácilmente incluso cuando ríes porque tus emociones son generalmente extremas y fuertes. No te importa mostrarle al mundo tus debilidades o lo frágil que pudieras ser y esto es porque sientes que no tienes nada que esconder. Muestras tu lado intuitivo. Eres bueno para entender las situaciones y sueles ser la primera persona en ver los problemas.

OJO #7

Eres una persona ardiente. Eres el tipo de persona que es muy enérgica, poderosa y apasionada. Eres muy poderoso e influyente y la gente por lo general te aprecia o expresa cuánto te admira. No hay nada que esté subestimado en tu personalidad: o amas con todo tu corazón u odias con todo tu ser. Todo para ti es blanco o negro. No hay gris en lo absoluto o medias tintas.

Tienes puntos de vista muy sólidos y puedes tomar una decisión con mucha facilidad. En el fondo, eres una persona bastante ansiosa, pero no te gusta mostrar ese lado de ti mismo, porque es vulnerable y no te gusta que tus debilidades estén expuestas. Ocasionalmente, no puedes evitar acumular una tragedia en tu cabeza un poco más de lo que vale, pero en el fondo te gusta.

OJO #8

Eres una persona excéntrica. Eres el tipo de persona que tiene intereses, pasatiempos y prácticas inusuales. Un término que realmente te define es: “único”. Se te percibía como un bicho raro, pero nunca te molestaba realmente lo que otras personas pensaban de ti. No te gusta seguir las reglas y no respetas el estatus quo (las condiciones de un determinado momento).

Te gusta mostrarle a otras personas todo sobre ti porque sientes que no tienes nada que esconder e ignoras a los que te juzgan. Intentas ser un buen ejemplo y ser respetuoso, pero también intentas ayudar a otros a perseguir sus sueños porque crees que ahí es donde reside la verdadera felicidad. Encuentras mucha alegría en ser un rebelde, pero con una causa.

OJO #9

Eres alegre y extrovertido. Eres alguien enérgico y emocionalmente abierto. Eres el tipo de persona que se denomina líder clásico. Eres carismático, apasionado y de buen comportamiento. Siempre estás ahí cuando otras personas te necesitan. Sabes qué decir y siempre estás disponible para ayudar a cualquier persona sin dudarlo.

Tienes una carrera maravillosa y una familia increíble, pero no eres ajeno a la tristeza. Siempre hablas de tus sentimientos porque crees que dolerá más si no lo haces. Intentas ver lo mejor en las personas incluso si has sido tratado de forma deshonrosa. Haces las cosas a tu manera porque confías en tu instinto más que nada.

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

