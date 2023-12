¿Alguna vez te has preguntado cuál es el concepto que tiene el resto sobre ti? Si eres de los que no tiene muy claro cuáles son tus principales virtudes o defectos, o cuál es la perspectiva de los demás sobre tu personalidad, este test visual es para ti. Lo que debes hacer para resolverlo es bastante sencillo. Lo único que tuve que hacer para luego leer los resultados, fue observar una simple imagen donde deberás elegir entre dos opciones: si viste primero árboles o la figura de un tigre. Recuerda que para que este test sea certero, no debes realizar modificación alguna sobre tu respuesta. Anímate a resolverlo y procede a leer tus resultados.

Observa la imagen del test visual

Este test visual te ayudará a saber qué tipo de persona eres (Foto: Genial Guru)

Mira los resultados del test visual

Si lo primero que viste fueron árboles...

En la emocionante búsqueda del autoconocimiento, a menudo recurrimos a pruebas visuales que cuentan historias ocultas sobre nuestra psique. Surge una fascinante prueba: una imagen en la que algunos ven árboles al primer vistazo. ¿Qué indica esto sobre esos individuos? Revelamos que están impregnados de serenidad y paz, con una disposición a mantenerse alejados de conflictos innecesarios. La prioridad de estas personas es su tranquilidad. Imagine la escena en el lugar de trabajo cuando se les solicita completar tareas en un tiempo récord; abordan el desafío sin discutir, y si el tiempo se agota, simplemente lo comunican en lugar de sucumbir al estrés. Para ellos, el descanso y el ocio son esenciales, casi como una ocupación en sí misma.

Imagine la escena en el lugar de trabajo cuando se les solicita completar tareas en un tiempo récord; abordan el desafío sin discutir, y si el tiempo se agota, simplemente lo comunican en lugar de sucumbir al estrés. Para ellos, el descanso y el ocio son esenciales, casi como una ocupación en sí misma. El segundo rasgo notable de quienes perciben árboles refleja una intuición aguda. Estas personas tienen una percepción intuitiva excepcional, y su capacidad para aconsejar sabiamente es notablemente precisa y valiosa, lo que con frecuencia lleva a que otros busquen su sabiduría y consejo.

Si lo primero que viste fue un tigre...

Cuando se trata de la cabeza de un tigre dentro de la misma imagen, se encuentra que muy pocas personas identifican esta figura a primera vista. Pero aquellos que lo consiguen se caracterizan por ser decisivos y sabios en la gestión de sus elecciones. A estas personas no les ‘tiembla la mano’ a la hora de encaminar situaciones o abrazar cambios arriesgados , viéndolos como potenciales mejoras.** “Todo cambio siempre es para mejor” es su lema.**

, viéndolos como potenciales mejoras.** “Todo cambio siempre es para mejor” es su lema.** Estas cualidades naturalmente les colocan en roles de liderazgo donde su fuerza de voluntad y capacidad para tomar la iniciativa son particularmente destacadas. La analogía perfecta para aquellos que ven la cabeza del tigre podría ser: “donde un león deja su huella, no hay gato que pueda borrarla”.





