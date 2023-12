¿Crees que tu personalidad va más ligada a un ser dominante? Has llegado al lugar correcto para poder descubrirlo. El test visual que te mostraré a continuación, me generó bastantes dudas al principio, pues en muchas ocasiones he perdido mi tiempo haciendo este tipo de pruebas. Sin embargo, te aseguro que el que te mostraré a continuación, te dejará gratamente sorprendido. Lo único que debes hacer es observar una imagen y determinar qué fue lo que pudiste observar primero, para posteriormente proceder a leer tus resultados. Eso sí, recuerda que aquí no está permitido hacer ningún tipo de trampa, pues algún cambio o modificación en tu respuesta, te dará resultados totalmente opuestos a tu verdadera forma de ser.

Observa la imagen del test visual

Conoce si eres impulsivo en este test visual, según qué viste primero en la imagen (Foto: Genial Guru)

Mira los resultados del test visual

Si viste un árbol...

Para aquellos cuyo enfoque inicial es el árbol sombreado, hay buenas noticias; es un indicador de que la lógica y la razón prevalecen en tu toma de decisiones. Sos una persona que aborda los problemas con una mentalidad pragmática, y liderazgo es un aspecto natural en tu vida. Sin embargo, es posible que tengas expectativas muy elevadas y que no te permitas apartarte del reino de lo realista para explorar tus sueños.

Si viste un gorila...

Si tu ojo se dirige al gorila, puede que te caracterices por un espíritu crítico y exigente, especialmente contigo mismo. Tu búsqueda constante de conocimiento y tus ideas innovadoras te abrirán muchas puertas. Pero cuidado, pues a pesar de confiar en que casi siempre tienes razón, es vital aprender a respetar y escuchar a los demás para enriquecer tu perspectiva.

Si viste un león...

¿Te identificas con el león primero que todo? Los instintos rigen tu mundo, y no temes dejarlos tomar el mando. Estos impulsos naturales pueden guiarte con valor hacia tus objetivos, dándote un empuje incansable hacia el éxito. Aunque este enfoque es valiente, ten en cuenta que seguir demasiado tus instintos sin pausa puede llevar a dañar inadvertidamente a quienes te rodean o te podría cerrar a los consejos útiles de otros.

Si viste unos peces...

Los individuos que notan primero a los peces tienden a ser altamente sensibles y adaptables. Si este es tu caso, es posible que la vida te lleve en varias direcciones basadas en cómo las acciones de otros te afectan personalmente. Esta sensibilidad puede ser un don, pero también implica que las traiciones o decepciones tienen un impacto profundo, capaz de desviar tu camino con facilidad.





