Todos somos distintos, así que sería bueno que sepas qué tipo de persona eres. Ahora puedes averiguarlo con solo realizar una actividad que no es nada del otro mundo: tienes que participar en el test visual que te traigo hoy, el cual ha gustado bastante a muchos usuarios, quienes han llegado a señalar que es igual de efectivo que “el que saca a la luz tu estado mental actual, según el garabato que escojas” y “el que expondrá tu personalidad en un dos por tres”.

Claramente, ingresaste a esta nota de Depor por el titular que puse. Déjame decirte que no te miento. Aquí únicamente debes escoger una vela de la imagen que he colocado más abajo para acceder a la información que ya indiqué en el primer párrafo. Si deseas, tu elección puede estar basada en tus gustos. Solo recuerda que no podrás cambiar tu respuesta.

La imagen del test visual

¿Hay muchas velas en la ilustración? Para serte honesto, sí. Son siete en total. No hay una que sea igual a la otra. Las características que poseen las vuelven distintas. Además, ninguna está apagada. Quien las dibujó, decidió hacerlas encendidas. Como ya te mencioné todo esto, ahora paso a hablarte sobre los resultados del test visual. Estos impactan a cualquiera, pero ojo: no poseen validez científica. Si eso no es un problema para ti, ¡adelante!

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis velas totalmente distintas. (Foto: namastest.net)

Lee los resultados del test visual

Vela 1:

Si elegiste esta vela, eres una persona que está un poco cansada. Necesitas relajarte. Tómate un tiempo para ti.

Vela 2:

Si escogiste esta vela, eres una persona exitosa. Tal vez estás en una posición de liderazgo. Pronto recibirás algo que luchaste bastante por tener.

Vela 3:

Si elegiste esta vela, eres una persona que contribuye significativamente a la sociedad. Viniste al mundo con una misión.

Vela 4:

Si escogiste esta vela, eres una persona que sabe cómo y cuándo actuar. Quienes realmente te aman aceptan tu forma de ser.

Vela 5:

Si elegiste esta vela, eres una persona equilibrada. Disfrutas cada segundo de tu vida. Te gusta aprender cosas nuevas.

Vela 6:

Si escogiste esta vela, eres una persona que anhela el conocimiento. Siempre quieres ser más inteligente. Te esfuerzas por ser el/la mejor.

Vela 7:

Si elegiste esta vela, eres una persona valiente y apasionada. Te sabes escuchar.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

