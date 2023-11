El siguiente test visual puede llegar a examinar distintos aspectos de tu personalidad, sin embargo en esta ocasión solo te mostrará lo relacionado a tus valores. Para conocer cuál es el que domina tu forma de ser, debes responder una interrogante que planteamos de acuerdo a la imagen que se muestra en la prueba. Tienes que responder a quién salvarías si la vida de tu perro, mejor amigo o tu esposa está en peligro.

Piensa bien tu decisión, ya que dependiendo de ella te mostraremos los resultados de este test visual. El único requisito es que seas sincero. Te daremos un máximo de 5 segundos para que pienses adecuadamente tu respuesta y tras ello leas con detenimiento los resultados.

Mira la gráfica del test visual

Solo tienes que elegir una de las tres alternativas y conocerás los resultados del test visual. | Foto: genial.guru

Resultados del test visual

Salvas a tu perro

Si has decidido salvar a tu perro es que eres una persona racional y de mente fría, sobre todo al momento de tomar decisiones importantes en tu vida. Sueles tomarte el tiempo necesario para reflexionar sobre tu condición laboral o tus estudios.

Salvas a tu amigo

Si has decidido salvar a tu amigo es que eres una persona sensible y dulce, incluso aunque los demás puedan hacerte daño con algún comentario. Debes aprender a decir que no para evitar que se aprovechen de tus buenas intenciones.

Salvas a tu pareja

Si has escogido salvar a tu pareja es que vives las relaciones sentimentales al máximo y te gusta creer en el concepto del alma gemela. Te consideran una persona romántica, sensible y atenta cuando estás con la persona que amas.

¿Qué tipos de test psicológicos hay?

De acuerdo con el portal Psicología Online existen los siguientes:

Test psicométricos

Test de inteligencia

Test de rendimiento

Test de aptitud

Test de personalidad

Test neuropsicológicos

Test psicopatológicos

