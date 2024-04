Me ha dejado totalmente satisfecho este test visual, ya que me permitió saber qué clase de persona soy en realidad. Lo mejor es que recibí esa información tan importante con solo indicar cuál es la corona que más me gusta. Sí, para dar esa respuesta, tuve que primero mirar detenidamente la imagen que acompaña esta nota de Depor, pues mi contestación debía estar basada en las opciones que aparecen en la ilustración. No me arrepiento de haber hecho eso. De verdad, qué suerte que encontré la prueba. Hoy que tienes la oportunidad de participar en la misma, no la desaproveches. Ganarás mucho. Créeme que a varios usuarios les encantaría estar en tu lugar.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay un gran número de coronas. Para ser exactos, se aprecian seis y todas son distintas. Obsérvalas bien antes de tomar una decisión. Como no hay un límite de tiempo establecido, no te desesperes. Con respecto a los resultados de la prueba, te informo que estos no poseen validez científica. Si pensabas que sí, lamento decepcionarte.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes coronas. Indica cuál es la que más te gusta. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Corona 1:

Si te gusta esta corona, a veces no tomas en consideración los sentimientos de los demás por estar concentrado(a) en ti mismo(a). Eres egocéntrico(a), pero sí llegas a preocuparte por tus familiares y amigos.

Corona 2:

Si te gusta esta corona, eres una persona a la que le encanta mandar y no dejar las riendas en manos equivocadas.

Corona 3:

Si te gusta esta corona, eres una persona perezosa y te gusta justificarlo diciendo que te falta motivación para hacer algo. Necesitas que alguien te haga reaccionar para que te pongas a trabajar como debe ser.

Corona 4:

Si te gusta esta corona, eres una persona dura y vengativa.

Corona 5:

Si te gusta esta corona, muchas veces actúas de forma irracional e impulsiva. Tus miedos y emociones suelen jugarte en contra.

Corona 6:

Si te gusta esta corona, eres una persona fría. Tienes la capacidad de mantenerte alejado(a) de la gente.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.