Ten en consideración que las estadísticas están en tu contra, como en la de otros usuarios, pues este test visual tuvo menos porcentaje de éxito que otros en redes sociales. En unos cuantos segundos, debes descifrar cuál de ellas es más ‘fancy’ en esta ilustración. Ponte ahora las pilas para el siguiente reto viral donde tendrás que demostrar tu capacidad intuitiva para lograrlo cuanto antes.

Ve avanzando línea por línea para que puedas revisar a detalle en esta gráfica y te darás cuenta que no es tan sencillo como pensaste, pero no significa que te des por vencido. El reto viral propone que dentro de todas las figuras, una se diferencia por un mínimo detalle.

Los detalles del viral que veremos a continuación solo te piden una cosa en la imagen, pero se cuidadoso. Estos retos juegan con tus sentidos y la mente al ponerte imágenes tan sencillas que crees que no hay nada malo, pero debes ver más allá de lo evidente y centrarte en los detalles para resolverlo.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Test visual: ¿cuál de ellas es más ‘fancy’? Un detalle marcará la diferencia entre ambas chicas. (Foto: Genial.Guru)

¿Qué, aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, entonces, tómate unos segundos de más, pero no excedas el tiempo límite, porque no es un desafío complicado.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, te contaremos de qué se trata este reto visual.

Solución del test visual: una de ellas tiene un aparato más costoso que la otra. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS: ¿SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo algunas pistas en su fraseo.