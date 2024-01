La popularidad de este test visual está por las nubes. Ello se debe a su capacidad para brindar información sobre la personalidad de cada participante. Sí, en serio. No es broma. Si te interesa sumarte a la prueba, indica cuál es la forma de tu frente. Antes de responder, mira la imagen de abajo.

No se te ocurra mentir porque hacer eso solo significará una cosa: no acabarás sabiendo cómo eres realmente. Si no está en tus planes perder tu tiempo, actúa correctamente. Contesta con sinceridad y todo estará bien. Es momento que sepas todo sobre tu manera de ser.

Imagen del test visual

La imagen del test visual nos permite apreciar muchos tipos de frente. La alternativa que vaya mejor contigo es la que debes mencionar. No otra. Los resultados de la prueba te dejarán boquiabierto(a). De eso estoy seguro. Pero ojo a esto: no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra varios tipos de frente. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Opción 1:

Si tienes la frente ancha, posees muchas habilidades. Eres una persona inteligente, capaz de hacer cualquier trabajo y mucho antes del tiempo límite. Tu sexto sentido te ayuda a saber lo que va a pasar antes que otros.

Opción 2:

Si tienes la frente estrecha, no te agrada la multitud. Evitas ser el centro de atención. Eres una persona muy solitaria y emocional. Producto de ello, algunas veces, te olvidas de usar tu lado racional.

Opción 3:

Si tienes la frente recta, tu vida sigue una línea recta. Te agrada lo sencillo. Eres estricto(a). Jamás descuidas tus necesidades y tu felicidad. Si le das tu corazón a alguien es porque consideras que estarás siempre con esa persona.

Opción 4:

Si tienes la frente curva, estás lleno(a) de vida. Eres muy positivo(a), capaz de iluminar una habitación con solo entrar a la misma. La gente de tu alrededor busca causarte una buena impresión.

Opción 5:

Si tienes la frente en forma de ‘M’, posees un don para el arte y una imaginación muy viva. Paras con la cabeza en las nubes.

Opción 6:

Si tienes la frente que se parece un poco a la cima de una montaña, eres una persona muy afortunada, amable y sociable. Te encanta liderar. Sabes lo que quieres y cómo conseguirlo.

Opción 7:

Si tienes la frente irregular, eres una persona terca. Quieres que las cosas vayan en la dirección que se han propuesto. Buscas satisfacer tus deseos. Puedes llegar a ser irónico(a) en las conversaciones.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

