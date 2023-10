Estás en la nota correcta si lo que deseas es conocer aspectos de tu personalidad. Eso lo podrás hacer participando en el test visual de aquí. Para sumarte a la prueba, debes responder una simple pregunta: ¿Cuál es la mariposa que más te gusta? Ojo que nada más tienes que mencionar una de las alternativas presentes en la imagen que dejé abajo.

La contestación, como ya te habrás dado cuenta, es fundamental. Por lo tanto, asegúrate de no mentir. El engaño te hará perder el tiempo, pues no te permitirá recibir la información exacta sobre tu forma de ser. ¡Guerra avisada no mata gente! ¡No olvides eso a la hora de participar! La sinceridad es la clave.

La imagen del test visual

Realmente hay muchas mariposas en la imagen del test visual. Seis, para ser exactos. Todas son muy diferentes, así que míralas con atención. No te apresures en dar una respuesta. Nadie te apura. Cuando ya sepas qué contestarás, anda a la sección de resultados. Sobre estos debo recalcarte que si bien son sorprendentes, no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis mariposas. Indica cuál es la que más te gusta. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Mariposa 1:

Si esta es la mariposa que más te gusta, eres una persona cariñosa, sensible a los sentimientos de quienes te rodean y empática.

Mariposa 2:

Si esta es la mariposa que más te gusta, consideras que lo primordinal es mantener la armonía y la paz. Eres una persona paciente y tranquila.

Mariposa 3:

Si esta es la mariposa que más te gusta, consideras que siempre puedes mejorar las cosas que te rodean. Eres una persona muy cuidadosa y organizada.

Mariposa 4:

Si esta es la mariposa que más te gusta, te esfuerzas bastante para evitar los fracasos. Siempre estás motivado(a) y seguro(a) de ti mismo(a). Eres una persona proactiva.

Mariposa 5:

Si esta es la mariposa que más te gusta, consideras que se debe aprovechar cada oportunidad para vivir experiencias únicas. No te agrada la monotonía.

Mariposa 6:

Si esta es la mariposa que más te gusta, eres una persona creativa, educada y muy sensible. Aprecias bastante los momentos de tranquilidad.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

Ahora súmate a otro test visual

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.