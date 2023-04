Queremos que tengas un excelente día, así que te hemos traído un test visual para que puedas decir a todo el mundo que te conoces muy bien. La prueba es capaz de revelar si eres alguien inconformista. Simplemente debes dar una respuesta para saberlo. ¿Cuál? Pues tienes que indicarnos qué viste primero en la imagen.

Sí, es sumamente sencillo participar en este test. Es por eso que está dando la hora en varias redes sociales, pero ten en cuenta esto: mentir no te va a ayudar en nada. Solo hay dos opciones en la ilustración: el corazón y las flores. No hay otras cosas dibujadas.

También es importante que sepas que, luego de mencionar lo que viste primero en la imagen, tienes que leer los resultados del test visual que están más abajo. Justamente, estos no poseen validez científica, pero sí son impactantes. Por último, si quieres participar en otra prueba, recuerda que en Depor hay muchas. Por ejemplo, está la que puede revelar si tu relación sentimental tiene futuro o no.

Imagen del test visual del corazón y las flores

Esta ilustración, que posee un fondo de color celeste, te muestra un corazón y varias flores. (Foto: MDZ Online)

Solución del test visual del corazón y las flores

Corazón:

Si viste primero el corazón, no guardas rencor. Perdonas fácilmente. Nunca tomas decisiones sin analizar los pros y contras. Antes de asumir nuevos desafíos y arriesgarte, haces consultas a tus seres queridos. Tu familia es muy importante para ti. Para ti, todos pueden cambiar y mejorar. Tratas a los demás de la misma manera que te tratan.

Flores:

Si viste primero las flores, eres inconformista. La zona de confort no es lo tuyo. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. Destacas por buscar emoción, aventura y vivir el momento. También por ser alguien eufórico y optimista. Consideras que la vida es una sola y por eso no te privas de hacer nada.

