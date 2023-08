Qué maravilla que estés aquí. Me alegra saber que estás con ganas de conocerte mejor. Con este test visual puedes descubrir si tienes una mente abierta o no. Conocerás la verdad rápidamente porque la prueba es estupenda. No por nada causa furor en las redes sociales, al igual que “la que consiste en identificar qué perro tomará su leche primero” y “la que saca a la luz si eres agresivo o sumiso”.

Te pido que ahora mismo no pienses en engañar. Y es que en este test visual tienes que responder con sinceridad qué captaste primero en la imagen que se encuentra más abajo. La mentira solo te hará perder el tiempo. Estoy completamente seguro que no quieres pasar por esa situación.

La imagen del test visual

En la imagen hay dos dibujos: el de un corazón y el de un cerebro. La persona que elaboró la ilustración no colocó otro elemento, así que no menciones algo distinto a lo que ya te indiqué. Esas son las únicas posibles contestaciones. Sobre los resultados de la prueba, debo recalcarte que te dejarán con la boca abierta a pesar de no tener validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra dos dibujos: el de un corazón y el de un cerebro. (Foto: MDZ Online)

Lee los resultados del test visual

Corazón:

Si viste primero el corazón, eres bondadoso(a) y amable. Siempre estás predispuesto(a) a ayudar. Respetas la opinión de los demás. Tienes una mente abierta. Detestas juzgar a una persona sin conocerla. Perdonas fácilmente. Jamás guardas rencor. No soportas que te den órdenes. Te vas de los lugares donde consideras que no puedes crecer.

Cerebro:

Si viste primero el cerebro, te alejas de quienes miran el mundo diferente que tú. Prefieres rodearte de gente positiva. Destacas por ser responsable. Prestas mucha atención a los detalles. Jamás bajas los brazos. Tienes objetivos claros.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Súmate a otro test visual

Este test visual te ayudará a conocer más sobre tu personalidad según tu escritura.