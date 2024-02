En el siguiente test visual tendrás que permanecer muy atento a la gráfica que te presentamos, pues dependiendo lo que logres identificar rápidamente podrás conocer distintos aspectos de tu personalidad. Para lograrlo, es realmente importante que solo te enfoques en la ilustración. No dejes pasar ningún detalle por alto y cuando ya tengas en tu mente el elemento que se apoderó de tu atención leas con detenimiento su significado. Es importante además saber qué no existe respuesta correcta ni incorrecta y que necesitamos que seas muy sincero, caso contrario los resultados que obtengas no serán precisos.

Mira la imagen del test visual

Tienes que ver por algunos segundos la imagen y luego señalar el elemento que se apoderó de tu atención. Solo así te revelaremos los resultados del test visual.| Foto: namastest

Conoce la solución del test visual

SI VISTE UN CORAZÓN:

Ver la forma del corazón da motivos para que entiendas que no soportas las limitaciones y te escapas de los lugares en los que crees que no tienes posibilidad de crecimiento. Consideras que todos pueden cambiar sin importar los errores que hayan cometido en el pasado.

SI VISTE UNA PAREJA:

Desde luego que, si viste a la pareja, entenderás que para ti tu familia y amigos ocupan un lugar fundamental en tu vida y son un gran pilar para ti. No le tienes miedo a enseñar tus sentimientos y posees un corazón puro y noble. No concibes la idea de maldad y tratas de verle siempre el lado bueno a las vivencias.

¿Cómo cambiar la personalidad?

Nuestra personalidad suele ser estable, pero puede cambiar conforme pase el tiempo. Aunque es difícil, se puede lograr con esfuerzo y dedicación en caso de presentar una mala conducta. Algunas opciones para conseguir ello es asistir a terapia, cambiar hábitos y aprender nuevas habilidades.

