La imagen que tienes al frente no es compleja, es más, podrá ser de las sencillas aunque sí de las que tienes que usar el coco más de un tiempo. Descifra lo que quieren decir cada símbolo, objeto o figura que aparece en esta composición del test visual, pues oculta una palabra que deberás descifrar. Recuerda que este tipo de pruebas aumentan nuestro nivel cognitivo frente a diferentes estímulos del día a día. Demuestra tu capacidad intelectual resolviendo este enigma.

Tu misión está en entender que dicha composición no es más que un estímulo a tu mente para que puedas comprender algo. Cada cosa que aparece en el test visual requiere un significado que deberás juntar.

Para hacértela más fácil, se trata de una frase y cada cosa que aparece ahí es como una sílaba. Ahora, con estas pistas solo nos queda ponerte un tiempo límite de ocho segundos desde ya.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Test visual de inteligencia: descifra el mensaje oculto cuanto antes y conoce quién eres. (Foto: Genial.Guru)

RESPUESTA DEL TEST VISUAL

Como podrás ver, no era tan complejo como parecía. Si lograste la respuesta quiere decir que tu nivel de inteligencia es superior al de la media. Si lograste entender la dinámica quiere decir que puedes resolver enigmas de igual o superior complejidad. Si no entendiste de qué iba no te preocupes, siempre puedes mejorar. Ahora, te mostraremos la solución.

Solución del test visual de inteligencia: el mensaje oculto era este. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el acertijo de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Un test visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

ORIGEN DE LOS ACERTIJOS

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

